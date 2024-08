- Это её стремление получить полную опеку над ребенком.

После нескольких лет разлуки Хэлли Берри (58) и ее бывший муж Оливье Мартенс (58), а также их сын Макс (10), якобы разрешили все вопросы, связанные с разводом, летом 2023 года. Однако актриса, похоже, не довольна текущей семейной ситуацией. Берри недавно подала заявление на полную опеку над своим сыном, как сообщает TMZ, ссылаясь на соответствующие документы.

"Проблемные и вредные действия" со стороны Оливье Мартенса?

Источники утверждают, что Берри заявляет, что Мартенс совершает "проблемные и вредные действия". Отец мальчика якобы не занимается его учебными проблемами, а даже препятствует возможной помощи для Макса. 58-летний французский актер якобы отказался нанимать репетитора, так как это помешало бы занятиям футболом ребенка. Берри также указывает в документах, что Макс становится агрессивным и конфликтным после длительного времени, проведенного с отцом.

Недавно анонимный источник рассказал журналу "People", что tensions между Берри и Мартенсом существуют уже давно. Источник объяснил, что у родителей есть совершенно разные подходы к воспитанию детей. "У них полярные стили воспитания", - сказал источник. Совместное воспитание оказалось сложной задачей, но оба любят своего сына. Источник также подчеркнул, что мальчик - отличный ученик.

Продолжающиеся разногласия после расставания

Ранее "People" сообщали, что Берри подала в суд, чтобы заставить Мартенса придерживаться согласованного режима опеки. Оба согласились на "терапию по совместному воспитанию", чтобы управлять конфликтами и спорами, но Мартенс прекратил участие в ней, положив конец процессу. Суд отклонил просьбу Берри.

Берри и Мартенс были романтически связаны с 2010 по 2015 год. После примерно двух лет брака они подали на развод. В декабре 2016 года судья объявил Берри и Мартенса официально разведенными. Несмотря на расставание, они продолжали договариваться об опеке над детьми и алиментах. Согласно новостным источникам, они finally reached an agreement in August 2023, agreeing on shared custody and Berry being obligated to pay Martinez $8,000 per month in child support.

В связи с продолжающимися разногласиями после расставания обвинения Берри против Мартенса вызвали жаркие дебаты на портале знаменитостей. Портал обсуждает заявления Берри о том, что Мартенс не сотрудничает в решении учебных проблем Макса и отказывается нанимать репетитора, ссылаясь на занятия футболом.

В то время как портал знаменитостей освещает ситуацию, источники сообщают, что Мартенс unilateral прекратил участие в терапии по совместному воспитанию, что было согласовано для управления конфликтами, что привело к тому, что просьба Берри была отклонена судом.

