Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиПортал знаменитостей

Это её стремление получить полную опеку над ребенком.

Изначально, Хэлли Берри и ее бывший супруг Оливье Мартинес совместно воспитывают своего сына. Однако этот порядок, скорее всего, изменится.

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут
По слухам, Хэлли Берри подала петицию на единоличную опеку над своим общим с Оливером Мартинезом...
По слухам, Хэлли Берри подала петицию на единоличную опеку над своим общим с Оливером Мартинезом ребенком

- Это её стремление получить полную опеку над ребенком.

После нескольких лет разлуки Хэлли Берри (58) и ее бывший муж Оливье Мартенс (58), а также их сын Макс (10), якобы разрешили все вопросы, связанные с разводом, летом 2023 года. Однако актриса, похоже, не довольна текущей семейной ситуацией. Берри недавно подала заявление на полную опеку над своим сыном, как сообщает TMZ, ссылаясь на соответствующие документы.

"Проблемные и вредные действия" со стороны Оливье Мартенса?

Источники утверждают, что Берри заявляет, что Мартенс совершает "проблемные и вредные действия". Отец мальчика якобы не занимается его учебными проблемами, а даже препятствует возможной помощи для Макса. 58-летний французский актер якобы отказался нанимать репетитора, так как это помешало бы занятиям футболом ребенка. Берри также указывает в документах, что Макс становится агрессивным и конфликтным после длительного времени, проведенного с отцом.

Недавно анонимный источник рассказал журналу "People", что tensions между Берри и Мартенсом существуют уже давно. Источник объяснил, что у родителей есть совершенно разные подходы к воспитанию детей. "У них полярные стили воспитания", - сказал источник. Совместное воспитание оказалось сложной задачей, но оба любят своего сына. Источник также подчеркнул, что мальчик - отличный ученик.

Продолжающиеся разногласия после расставания

Ранее "People" сообщали, что Берри подала в суд, чтобы заставить Мартенса придерживаться согласованного режима опеки. Оба согласились на "терапию по совместному воспитанию", чтобы управлять конфликтами и спорами, но Мартенс прекратил участие в ней, положив конец процессу. Суд отклонил просьбу Берри.

Берри и Мартенс были романтически связаны с 2010 по 2015 год. После примерно двух лет брака они подали на развод. В декабре 2016 года судья объявил Берри и Мартенса официально разведенными. Несмотря на расставание, они продолжали договариваться об опеке над детьми и алиментах. Согласно новостным источникам, они finally reached an agreement in August 2023, agreeing on shared custody and Berry being obligated to pay Martinez $8,000 per month in child support.

В связи с продолжающимися разногласиями после расставания обвинения Берри против Мартенса вызвали жаркие дебаты на портале знаменитостей. Портал обсуждает заявления Берри о том, что Мартенс не сотрудничает в решении учебных проблем Макса и отказывается нанимать репетитора, ссылаясь на занятия футболом.

В то время как портал знаменитостей освещает ситуацию, источники сообщают, что Мартенс unilateral прекратил участие в терапии по совместному воспитанию, что было согласовано для управления конфликтами, что привело к тому, что просьба Берри была отклонена судом.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Туры были заполнены посетителями.
Общество

Замечательный случай в Вене: женщина плавает под автобусом

В предыдущие августовские дни столица Австрии Вена характеризовалась высокими температурами и небольшим количеством осадков. Однако в прошедшую субботу произошел неожиданный ливень, который вызвал масштабные спасательные работы.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Десять сотрудников правоохранительных органов получили ранения во время протестного митинга в поддержку палестинцев.
Панорама

Десять сотрудников правоохранительных органов получили ранения во время протестного митинга в поддержку палестинцев.

Не менее 1000 человек якобы приняли участие в палестинской акции протеста, в то время как около 400 сотрудников правопорядка присутствовали. Сборы не были совсем мирными.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Украинский дипломат выразил ожидание сильного утверждения по бюджету
Политика

Украинский дипломат выразил ожидание сильного утверждения по бюджету

Германия играет жизненно важную роль в украинской борьбе против России. Согласно статье в новостях, возникли опасения по поводу возможного сокращения финансовой помощи. Посол Украины предупреждает.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно