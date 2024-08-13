Хале Берри в Лос-Анджелесе - Это голые платья - это зрелище

Актриса Хэлли Берри (57) знает, как привлечь внимание на премьере фильма. В понедельник (12 августа) она отмечала премьеру своего нового комедийного боевика "Союз" в Лос-Анджелесе и произвела фурор своим сексуальным появлением.

На красной дорожке театра "Египет" Берри блистала в черном, полупрозрачном и облегающем платье, которое кокетливо демонстрировало много кожи. Цветочный кружевной узор на полупрозрачной ткани, глубокое декольте и идеальный крой делали платье центром внимания на премьере.

57-летняя Берри, казалось, наслаждалась каждой минутой демонстрации своего наряда, позируя фотографам со всех сторон на красной дорожке. Полупрозрачная ткань платья также открывала вид на ее ягодицы.

Новый шпионский комедийный фильм с Хэлли Берри и Марком Уолбергом

В новом фильме Netflix "Союз" Хэлли Берри играет секретного агента Роксanne Hall, которая возвращается в свой родной город в Нью-Джерси после 25 лет. Там она встречает своего бывшего школьного возлюбленного Майка МакКенны (в исполнении Марка Уолберга, 53) в его местном баре и начинает флиртовать с ним. Но на самом деле ее план - завербовать его для опасной работы в европейской разведывательной миссии.

После премьеры в Лос-Анджелесе Хэлли Берри, сияющая красотой, обсуждала свою роль в "Союз" на оживленной пресс-конференции. Ее коллега по фильму, Марк Уолберг, также присутствовал, добавляя волнения.

В своем родном городе Хэлли Берри в роли Роксanne Hall, все еще притягивая внимание в Лос-Анджелесе, встречает своего бывшего возлюбленного Майка МакКенны в "Союз".

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