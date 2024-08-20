Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиАдель

Это действительно Адель?

За время месячного пребывания Адель заметили в Мюнхене. Местные жители видели ее во время прогулок, но ее поведение, казалось, отходило от нормы.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута

- Это действительно Адель?

За прошедшие выходные жители сердца Мюнхена были шокированы, когда, казалось, певица Адель, в сопровождении охранников, прошла мимо них.

В TikTok появилось множество видеоклипов с названиями "Встретили Адель в Мюнхене" или "Увидели Адель в Мюнхене", на которых женщина в черном вечернем платье, в туфлях на высоком каблуке, и лицо прикрыто роскошной, больших размеров шляпой. Сходство с Аделью очевидно.

Яркие поклонники Адель сразу же включились в расследование после появления видеороликов и пришли к выводу, что женщина, выдающая себя за музыканта на оживленных улицах Мюнхена, не может быть настоящей Адель. Они отметили, что артистка никогда не появится такой "нарядно одетой", и обычно ее можно увидеть в кроссовках, спортивном костюме и бейсболке.

У поклонников Адель есть theory

Кроме того, время городских прогулок Адель показалось социальным медиа-расследователям странным. 36-летняя певица объявила на своем последнем концерте, что уезжает домой на несколько дней. С 2 по 31 августа она будет давать десять концертов в Мюнхене в специально построенном для нее стадионе, вмещающем около 75 000 человек. Ее последний концерт был в прошлую пятницу, а следующий запланирован на 23 августа, что дает ей неделю, чтобы провести время с близкими.

По слухам, фальшивая Адель оказалась немецкой телеведущей Барбарой Шёнебергер, как считают преданные поклонники Адель. Газета "tz" сообщает, что артистка действительно была под большим полем, возможно, снимая новый эпизод для шоу ARD "Verstehen Sie Spaß?"

Поклонники Адель были удивлены и заинтригованы TikTok-видео, считая, что женщина в Мюнхене - самозванка из-за ее роскошного вида и одежды, которые не типичны для певицы. Несмотря на сильное сходство, они утверждают, что Адель никогда не появится на публике такой "нарядно одетой".

В то время как ходили слухи, некоторые поклонники Адель предположили, что женщина на видео - немецкая телеведущая Барбара Шёнебергер, еще больше подогревая слухи.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В этом наряде, РитаOra может быть уверена:ുണ്ടρωπαивания не срабатывают во время инспекции.
Общество

Рита Ора активно продвигает меры безопасности.

Рита Ора активно продвигает меры безопасности. Вероятно, она не срабатывает тревогу. Или все же? Певица Рита Ора проходит через рамку металлодетектора в Romanian аэропорту в минимальной одежде. Сцена, вызывающая недоумение, имеет разумное объяснение: Любовь. Жидкости в герметичном пакете, зажигалка из кармана, и обувь с ремнем тоже. Контроль безопасности в аэропорту

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Размышление о возможности чат-бота ИИ, который займет роль мэра в США.
Общество

Размышление о возможности чат-бота ИИ, который займет роль мэра в США.

В штате Вайоминг в США появляется интригующая возможность руководителя на базе ИИ с кандидатом Виктором Миллером на выборах. Если он будет избран, он обещает позиционироваться на основе решений ИИ.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Актеры Райан Рейнольдс и Роб Делейни
Общество

Райан Рейнольдс рассказал о памяти умершего сына Роба Делани в "Мёртвом пруду и Волкомате".

В 2018 году молодой сын актера Реда Делиней, Генри, скончался от рака мозга, трагическое событие, которое произошло несколько месяцев до выхода в кино его фильма "Мisesti 2".

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Насколько опасен коричневый скрипачий паук после смертельного укуса?
Здоровье

Насколько опасен коричневый скрипачий паук после смертельного укуса?

В Италии зарегистрированы два смертельных случая, связанных со встречей с опасным пауком-отшельником Brown Recluse. Сей теперь расползается и на Mallorca, и на Ibiza. Вот важная информация.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно