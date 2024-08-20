- Это действительно Адель?

За прошедшие выходные жители сердца Мюнхена были шокированы, когда, казалось, певица Адель, в сопровождении охранников, прошла мимо них.

В TikTok появилось множество видеоклипов с названиями "Встретили Адель в Мюнхене" или "Увидели Адель в Мюнхене", на которых женщина в черном вечернем платье, в туфлях на высоком каблуке, и лицо прикрыто роскошной, больших размеров шляпой. Сходство с Аделью очевидно.

Яркие поклонники Адель сразу же включились в расследование после появления видеороликов и пришли к выводу, что женщина, выдающая себя за музыканта на оживленных улицах Мюнхена, не может быть настоящей Адель. Они отметили, что артистка никогда не появится такой "нарядно одетой", и обычно ее можно увидеть в кроссовках, спортивном костюме и бейсболке.

У поклонников Адель есть theory

Кроме того, время городских прогулок Адель показалось социальным медиа-расследователям странным. 36-летняя певица объявила на своем последнем концерте, что уезжает домой на несколько дней. С 2 по 31 августа она будет давать десять концертов в Мюнхене в специально построенном для нее стадионе, вмещающем около 75 000 человек. Ее последний концерт был в прошлую пятницу, а следующий запланирован на 23 августа, что дает ей неделю, чтобы провести время с близкими.

По слухам, фальшивая Адель оказалась немецкой телеведущей Барбарой Шёнебергер, как считают преданные поклонники Адель. Газета "tz" сообщает, что артистка действительно была под большим полем, возможно, снимая новый эпизод для шоу ARD "Verstehen Sie Spaß?"

Поклонники Адель были удивлены и заинтригованы TikTok-видео, считая, что женщина в Мюнхене - самозванка из-за ее роскошного вида и одежды, которые не типичны для певицы. Несмотря на сильное сходство, они утверждают, что Адель никогда не появится на публике такой "нарядно одетой".

В то время как ходили слухи, некоторые поклонники Адель предположили, что женщина на видео - немецкая телеведущая Барбара Шёнебергер, еще больше подогревая слухи.

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