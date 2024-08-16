- Этикетки, обозначающие опасные технологии, накопленные отходы

Мы всегда определяли источник ветра по паровым выхлопам. Актовый мэр Графенрайфельда, Кристиан Келлер, родившийся в 1979 году, имеет тесные отношения с сообществом, признавая его знаковые охлаждающие башни атомной электростанции. "Близнецы были примечательным ориентиром для меня и, скорее всего, для многих других в районе", - вспоминал Келлер. Дети часто спрашивали: "Когда мы finally вернемся домой?", и ответ был обычно: "Пока не увидишь башни, еще полчаса". Но теперь эти ориентиры остались в прошлом.

Громкие взрывы - и в течение 30 секунд охлаждающие башни отключенной атомной электростанции рухнули вечером. Пятьдесят лет после начала строительства, все, что осталось, - это два небольших холма обломков возле Швайнфурта.

Непредвиденная задержка в представлении произошла из-за человека, взобравшегося на опору линии электропередачи. Полиция вмешалась и задержала его. Полиция предположила, что он является сторонником атомной электростанции, с представителем, заявившим: "Он понесет существенные затраты".

Для сноса около 34 000 тонн армированного бетона, металлов и пластиков потребовалось 1340 электронных детонаторов и 260 кг взрывчатых веществ, согласно управлению района Швайнфурта. Взрыв resulted в примерно 50 000 тонн строительных отходов, в основном бетона. Присутствовало около 50 пожарных и 200 полицейских.

Многие зрители наблюдали за событием, когда башни рухнули в вечернем свете, с тысячами наблюдающих с лугов и полей, окружающих район возле Майна. Область была оцеплена по соображениям безопасности. Те, кто пытался приблизиться, прибыли пешком или на велосипеде, так как полиция закрыла подъездные дороги.

Семья Юнгинг поселилась на другой стороне Майна возле Берграйфельда с пикником, включая закуски и игры. "Мы в основном играем в Ромме", - сказала 39-летняя Николь. Ее 11-летний сын был особенно взволнован, выражая: "Мне нравится смотреть, как взрываются вещи".

Процесс отключения продлится еще десять лет

Атомная электростанция была самой старой действующей в Германии до своего закрытия. Строительство началось в 1974 году. Первая цепная реакция произошла в конце 1981 года - два года после рождения нынешнего мэра. Электричество было подключено к сети с июня 1982 года. Она работала в течение 33 лет до 2015 года. Отключение началось в 2018 году и, по словам руководителя проекта Маттиаса Арона, продлится еще десять лет.

Каждая башня была высотой 143 метра. Диаметр основания составлял около 105 метров, а вверху - 64 метра. "Две трети материала будет переиспользовано", - объяснил Арон - на месте будет создан склад из строительных материалов.

Это не был первый снос такого рода

Согласно оператору электростанции Preussenelektra, это был второй случай в Германии, когда охлаждающие башни отключенной атомной электростанции были снесены. В мае 2020 года две башни атомной электростанции в Баден-Вюртемберге в Филиппсбурге были снесены подобным образом - но без общественного доступа из-за ограничений COVID-19.

Для сноса в Графенрайфельде, стоимостью около трех миллионов евро, четыре из пяти 380-киловольтных высоковольтных линий, сходящихся в Графенрайфельде и жизненно важных для энергоснабжения Европы, должны были быть отключены, чтобы избежать сбоев в работе из-за избытка пыли.

Остается ядерные отходы без хранилища

Даже без башен, сайт электростанции останется зоной безопасности в ближайшие годы. На сайте есть два временных хранилища для ядерных отходов. Планируемый срок службы временного хранилища для высокорадиоактивных отходов, то есть топливных стержней, истекает в 2046 году. Однако вопрос о хранилище остается нерешенным - речь идет почти о 2000 контейнерах со всей Германии, которые должны быть безопасно храниться в течение миллиона лет.

Поиск хранилища - это масштабный проект, "который может удаться только при поддержке общества в целом", - сказал Кристиан Кюhn, президент Федерального управления по ядерным отходам (BASE). Федеральное министерство окружающей среды считает, что хранилище для высокорадиоактивных отходов будет найдено в Германии к 2050 году, то есть на 20 лет позже, чем планировалось изначально.

Часто задаваемые вопросы о сносе

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Стало очевидно, что производство электроэнергии прекратилось, когда башни рухнули, их гибель потребовала 1340 электронных детонаторов и 260 кг взрывчатых веществ. Несмотря на зрелище, человека, пытавшегося поддержать атомную электростанцию, задержала полиция.

Вспоминая историю электростанции, башни работали в течение 33 лет, производя электроэнергию с 1982 по 2015 год. Руководитель проекта Маттиас Арон подчеркнул, что две трети материала от сноса будут переиспользованы для склада на месте.

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