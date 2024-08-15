- Эти рекордовые парни из джунглей-тестов входят.

С 15 августа на RTL+ вы можете посмотреть первую серию летнего лагеря джунглей. С 16 августа RTL также будет ежедневно показывать "Я — звезда — Дuel джунглей" в прайм-тайм. Впервые в борьбу за победу вступят опытные участники джунглей, а не новички. Среди претендентов — звезды, имеющие большой опыт прохождения знаменитых испытаний джунглей, в том числе и рекордсмен.

Сара Кнаппик

Бывшая участница "ГНТМ" Сара Кнаппик (37) участвовала в пятом сезоне "Я — звезда — Вытащи меня отсюда!" и произвела медиаэффективное впечатление. Она отказалась от испытания джунглей "Выйти из ям" и покинула испытание "Пройти через стену". Ее считают единственным "отказником от испытаний", участвующим в летнем лагере джунглей. За время своего сезона она прошла шесть испытаний. После конфликтов с соратниками, которые советовали ей уйти, она покинула лагерь более или менее добровольно.

Георгина Флёр

Бывшая участница "Бachelor" и инфлюенсер Георгина Флёр (34) также, кажется, вызывала разногласия у зрителей, так как ее отправляли на испытания несколько раз в седьмом сезоне. Она покинула испытание джунглей "Джунгль-клоака". С семью испытаниями она входит в число претендентов на наибольшее количество пройденных испытаний с начала шоу. В итоге она заняла шестое место в сезоне.

Элена Мирас и Джиджи Бирофьо

Телевизионный казанова Джиджи Бирофьо (25) также был выбран. То, что он завершил испытание джунглей с парашютным десантированием, помимо семи других испытаний, окупилось. В 16-м сезоне в 2023 году он был коронован принцем джунглей со вторым местом.

Реальная звезда Элена Мирас (32) участвовала в 14-м сезоне в 2020 году и прошла семь испытаний в целом, заняв шестое место. Часто ее отправляли на испытания с соратником...

Дэнни Бюхнер

Телевизионный эмигрант Дэнни Бюхнер (46) сформировала дуэт с Мирас для пяти испытаний. В целом, ей пришлось пройти двенадцать испытаний. Она покинула испытание джунглей "Ге-Фарштул". В итоге она заняла третье место. В лагере джунглей легенд она теперь с нетерпением ждет "второго шанса и показать, как она развилась", как она говорит в интервью RTL. "Я думаю, что теперь в лагере легенд будет совершенно другой Дэнни, показывающий, кто она на самом деле. [...] Я несу больше позитивности, больше храбрости, больше воли и больше силы."

Кстати, Бюхнер является рекордсменом среди участников испытаний. Модель и актриса Ларисса Маролт (32) прошла второе по количеству испытаний. В 2014 году она участвовала в десяти заданиях. Гизель Опперманн (36) прошла девять испытаний в 2019 году, как и Хелена Фюрт в 2016 году. В этом году Twenty4Tim (23) пришлось пройти восемь испытаний.

В описании упоминается, что RTL будет показывать "Я — звезда — Дuel джунглей" начиная с 16 августа, где опытные участники джунглей будут бороться за победу. Одним из этих ветеранов является Дэнни Бюхнер, рекордсмен по испытаниям из 14-го сезона, которая с нетерпением ждет второго шанса показать свой рост в лагере легенд.

После просмотра эпизодов лагеря джунглей на RTL+ с 15 августа заинтересованные зрители также могут захотеть проверить летнее соревнование джунглей, которое проходит в другом месте, возможно, в джунглях.

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