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КультураНовостиCES

Эти пункты были представлены на выставке технологий

Передовая программы artificial intelligence, выверенные высококачественные дисплеи, а также эти достижения в компактных гаджетах: Такие обновления определили это мероприятие IFA в этом году

 and  Anthony Ross
Время чтения 2 минут

- Эти пункты были представлены на выставке технологий

На IFA в Берлине, вместе с CES в Лос-Анджелесе и WMC в Барселоне, проходит одно из крупнейших в мире выставок электроники и технологий.

Это значимое событие, которое проходит на выставочных площадках Берлина, в этом году может похвастаться примерно 2200 экспонентами, от крупных корпораций до молодых стартапов, демонстрирующих свои инновационные творения. Вот обзор некоторых основных достопримечательностей IFA 2024.

Самый тонкий складной смартфон

Одним из выдающихся экспонатов IFA 2024 был Honor "Magic V3". Этот ультратонкий складной смартфон, толщиной всего 9,2 миллиметра в сложенном состоянии, сопоставим по толщине с обычными смартфонами. Он оснащен процессором "Snapdragon 8 Gen 3" и впечатляющей системой камер, обеспечивающей отличную производительность и фотографию.

Два OLED-дисплея имеют высокое разрешение, а камера с 50-мегапиксельным сенсором и перископическим телеобъективом делает потрясающие снимки. Аккумулятор емкостью 5050 мАч, несмотря на компактные размеры, впечатляет. Однако "Magic V3" стоит довольно дорого - 1990 евро, что сопоставимо или даже превышает цены конкурентов.

Погрузитесь в развлечения: Откройте для себя больше на IFA 2024

Еще одной захватывающей демонстрацией на IFA был TCL "X11 Series QD-Mini LED TV", известный своей пиковой яркостью до 6500 нит и качеством изображения 4K HDR. Он поддерживает Dolby Vision IQ и HDR10+, а его безрамочный дизайн и сотрудничество с Bang & Olufsen впечатляют с точки зрения акустики. Геймерам понравятся функции, такие как дисплей с частотой 240 Гц и "AMD FreeSync Premium Pro". Несмотря на то, что это было одним из главных событий, дата выпуска и цены в Европе не были объявлены в Берлине.

Короткофокусный проектор "Aura 2 Ultra" от Xgimi также произвел сильное впечатление. С такими мощными характеристиками, как яркость 2300 ISO люмен, поддержка Dolby Vision и Atmos и совместимость с "IMAX Enhanced", этоmust-have для любителей домашнего кинотеатра, стремящихся к высококачественному изображению. С проекцией экрана 100 дюймов всего с 17,8 см, это переворот в отрасли, но стоит 2899 евро.

В сегменте аудио, беспроводная система динамиков "SC-CX700" от Technics привлекла всеобщее внимание. С множеством вариантов подключения, таких как HDMI ARC и фоноразъемы, поддержка сервисов потоковой передачи и высококачественный звук, она устанавливает новый стандарт в беспроводных аудиосистемах. Однако премиальная цена в 2499 евро отражает ее качество.

Роботизированные пылесосы: Будущее уборки дома

"Qrevo Slim" от Roborock продемонстрировал техническое мастерство. Этот инновационный робот-пылесос и мытье полов предлагает мощность всасывания до 18500 Паскаля, 3D-картографирование и интеллектуальную систему распознавания препятствий. Способный преодолевать препятствия высотой до 4 см, он идеально подходит для уборки в старых зданиях.

Оснащенный двумя швабрами, он может чистить как сухие, так и влажные поверхности, а затем самостоятельно чиститься в док-станции. Компактный дизайн позволяет эффективно чистить под мебелью и в узких пространствах. Roborock обещает отсутствие запутывания волос внутри устройства. Цена на "Qrevo Slim" составляет 1499,99 евро, но компания предлагает скидки.

По слухам, на CES, часто называемом выставкой потребительской электроники, в следующем году будет представлен Honor "Magic V3", так как его революционные функции привлекли значительное внимание на IFA в Берлине. Также посетители The CES, возможно, познакомятся с TCL "X11 Series QD-Mini LED TV", который произвел впечатление на IFA 2024, хотя его дата выпуска и цены в Европе не были объявлены в Берлине.

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