Эти наушники дают приятный звук без чрезмерно острых тонов.

Nothing Ear (Open) не exactly subtle. К счастью, это относится не только к их уникальному дизайну. Звук, который они воспроизводят, также далеко не тихий, играя прямо перед ухом, а не внутри него.

Многие предпочитают наушники, создающие плотное прилегание для оптимальной шумоподавления и баса, но есть значительная группа людей, которые не выносят вкладышей в слуховом проходе. В результате производители предлагают все больше открытых вариантов, таких как Nothing Ear (Open), которые появятся на рынке примерно за 150 евро уже в октябре.

Привлекательный дизайн и комфортная посадка

Создатели "мигающих смартфонов" выбрали дизайн, который не свисает с уха, как Apple AirPods 4. Вместо этого Nothing Ear (Open) обхватывают ухо с помощью гибких крючков, располагая большие 14,2-миллиметровые драйверы близко к слуховому проходу. Дополнительная технология размещена в цилиндрических модулях на другом конце наушников, которые также служат противовесами.

Несмотря на радикально отличающийся от вкладышей дизайн, открытые Ear (Open) сохраняют ту же прозрачную эстетику. Они определенно не незаметны, но достаточно стильные, чтобы похвастаться ими.

Дизайн имеет преимущество в том, что он позволяет вам оставаться в курсе происходящего вокруг. Поскольку наушники сидят перед слуховым проходом, а не внутри него, они более гигиеничны и обычно не требуют частой чистки от ушной серы.

Весящие около 8 граммов каждый, Ear (Open) комфортно носить, если у вас нет очков. В зависимости от дизайна ваших очков они могут давить неудобно. В противном случае Nothing Ear (Open), имеющие степень защиты от пыли и воды IP54, надежно сидят на месте и отлично подходят для тренировок.

Легкий контроль с различными функциями

Ear (Open) не имеют функции обнаружения ношения, поэтому музыка не приостанавливается при извлечении одного наушника. Однако вы не почувствуете нехватки этой функции, поскольку Ear (Open) легко контролировать: просто возьмите чехол перед драйверами между большим и указательным пальцами и нажмите один, два, три раза или удерживайте. Это позволяет регулировать все, в том числе громкость, без необходимости брать в руки смартфон.

Вы можете настраивать различные функции, такие как регулировка громкости и активация голосового помощника, в хорошо продуманном приложении производителя. Это включает в себя возможность активировать ChatGPT вместо Google Assistant (Gemini), Alexa или Siri с помощью длительного нажатия и общаться с ботом AI голосом. Однако для этого требуется наличие как Nothing Ear (Open), так и Nothing Phone.

Это работает хорошо, но с такой настройкой вы не можете получить доступ к навигации, отправлять сообщения или звонить. Это не проблема: вы можете назначить разные помощники для каждого наушника.

Превосходное приложение с подробным эквалайзером

Кроме общения с ChatGPT, вы ничего не потеряете при использовании других смартфонов Android или iPhone. Хорошо организованное приложение предлагает эквалайзер, который позволяет tanto простые, так и продвинутые настройки.

Теперь перейдем к самому важному: звуку. Несмотря на открытый дизайн, Ear (Open) manages to produce a decent amount of bass. Общий звуковой образ впечатляет с широко расставленными, точно posicioned mid и чистыми высокими частотами. Звуковая сцена широка и приятно просторная благодаря дизайну.

Хороший звук, отличная автономность

Хотя они не обеспечивают ту же динамику или точность, что и высококачественные изолирующие вкладыши, Ear (Open) все же принадлежат к лучшим открытым наушникам, которые мы слышали до сих пор. Но у всех уши разные, поэтому ваш опыт может варьироваться в зависимости от расположения драйверов.

Nothing отлично справился со звукоизоляцией от внешнего мира, так что люди вокруг вас не услышат вашу музыку, если они не находятся близко. То же самое относится и к звонкам, где ваш собственный голос хорошо изолирован от фонового шума.

Поскольку они не имеют активного шумоподавления и не требуют режима прозрачности, они имеют отличную автономность. Они работают около 8 часов, а чехол обеспечивает дополнительные 22 часа. Если батарея Ear (Open) разрядится, 10 минут в чехле дадут вам еще два часа работы. Беспроводной зарядки нет.

Вывод

Если вы ищете хорошо звучащие открытые наушники с привлекательным дизайном и надежным приложением, вам понравятся Nothing Ear (Open). За примерно 150 евро они предлагают хорошее соотношение цены и качества. За небольшую дополнительную плату можно найти интересные альтернативы, такие как Shokz Openfit и Huawei FreeClip.

Nothing Ear (Open) не только стильные, их прозрачная эстетика является продолжением философии дизайна компании, но они также обеспечивают комфортную посадку для многих пользователей благодаря своей обхватывающей конструкции и расположению больших драйверов близко к слуховому проходу.

Кроме того, открытый дизайн Nothing Ear (Open) позволяет лучше осознавать звук и гигиену, так как ушная сера не накапливается внутри слухового прохода из-за того, что наушники сидят перед ним.

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