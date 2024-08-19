- Эти модели служат оптимальным выбором.

Очки: Слияние стиля и защиты

Спор между сдержанностью и экстравагантностью разрешился в этом году. Крупные очки с яркими оправами, оригинальными дизайнами или сочными цветами лидируют. Икона стиля Каро Даур (29) олицетворяет этот тренд на борту яхты, надевая свои броские, большие черные очки в форме кошачьего глаза, призывая нас прощаться с безликостью.

Пастельные тона линз

Летняя жара — не единственный элемент, который получает цветовой акцент под солнцем. Пастельные тона становятся новым любимым цветом оправ очков. Понаблюдайте за гуру стиля Леони Ханне (35), как она готовится к солнечному дню в своих милых, светло-розовых очках и очаровательной розовой шляпе с ведерком, перед тем как окунуться в солнце. Два аксессуара идеально сочетаются с ее открытой розово-белой полосатой рубашкой и стильными светлыми шортами, дополненными пляжной сумкой с пастельными деталями.

Взлет на новые высоты

Любовь Дженнифер Лопес к большим очкам давно не секрет, часто выбирая авиатор-оправы для защиты от солнца. В этом сезоне она в тренде со своими предпочтениями, так как этот классический дизайн по-прежнему пользуется большим спросом. На пресс-днях для научно-фантастического фильма "Атлас" актриса (55) надела темно-коричневую черепаховую оправу, которая гармонично сочеталась с ее нарядом в оттенках коричневого.

Другие модные influencers также присоединяются к тренду пастельных тонов линз. Бренды, такие как Ray-Ban и Gucci, выпустили свои версии, предлагая потребителям широкий выбор вариантов, подходящих к их нарядам.

Для тех, кто предпочитает более сдержанный вид, доступны другие цветовые варианты, такие как прозрачные линзы или классические черные оправы, гарантируя, что каждый найдет очки, соответствующие своему уникальному стилю и личности.

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