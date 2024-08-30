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Эти изображения указывают ожидаемые горячие точки и районы, подверженные потенциальной опасности грозы.

По завершении недели погода в Германииград показывает различающиеся условия в его регионах. Визуальныеиллюстрации показывают эти различия.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 2 минут
Сегодняшняя карта пика температуры показывает ожидаемые максимальные температуры на 9:35. Для...
Сегодняшняя карта пика температуры показывает ожидаемые максимальные температуры на 9:35. Для получения самой последней информации обратитесь к следующей версии статьи, приведенной ниже.

Содержание

  • Живая карта тепла: Найдите текущие горячие точки
  • Диаграмма максимальных температур: Самое жаркое сегодня в разных районах
  • УФ-индекс: Проверьте разрушительную силу солнечного света
  • Предупреждения о грозе: Будьте в курсе потенциально сильных гроз

- Эти изображения указывают ожидаемые горячие точки и районы, подверженные потенциальной опасности грозы.

В пятницу стереотип становится реальностью: "Граница между горячим и влажным воздухом на юго-востоке и сухим и более прохладным воздухом на севере, два различных воздушных массива, как сообщил немецкий метеорологический сервис (DWD) утром в пятницу", - предсказал веб-сайт DWD. Эта граница, как ожидается, вызовет локальные ливни и грозы от северной Рейнланд-Пфальц и Северного Рейна-Вестфалии до северо-восточной Германии, как было объявлено дополнительно.

В то время как DWD объявил предупреждение о жаркой погоде для большинства южных регионов и Саксонии утром в пятницу, они также объявили предупреждение о сильных грозовых дождях на северо-востоке. Этот прогноз обещает широкий спектр температур: от 20 до 33 градусов Цельсия в зависимости от региона.

Ниже приведены карты, дающие представление о текущей погодной ситуации:

Живая карта тепла: Найдите текущие горячие точки

Интерактивная карта ниже отображает погоду в режиме реального времени. Временная шкала ниже графика также может использоваться для поиска прогноза на будущее время. Отображаемый слой можно переключать, например, на грозы, дождь или снег.

Диаграмма максимальных температур: Самое жаркое сегодня в разных районах

Диаграмма ниже показывает ожидаемые максимальные температуры на сегодня.

УФ-индекс: Проверьте разрушительную силу солнечного света

Карта выше показывает ожидаемый УФ-индекс.

Предупреждения о грозе: Будьте в курсе потенциально сильных гроз

Карта выше предоставляет предупреждения DWD о грозе на сегодня. Она использует бинарную систему: красные области указывают на предупреждение о грозе, в то время как отсутствие цвета означает отсутствие предупреждения.

Прогноз предсказывает начало локальных ливней и гроз из-за границы между горячим и влажным воздухом и сухим, более прохладным воздухом. Предупреждения DWD о грозе предупреждают о сильных грозовых дождях на северо-востоке, как показано на карте Предупреждений о грозе.

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