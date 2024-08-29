Содержание
- Жаркие точки в режиме реального времени: Посмотрите, где солнце сейчас печет сильнее всего
- Температурные рекорды: Сегодняшние прогнозы самых высоких температур
- Ультрафиолетовое предупреждение: Сегодняшние уровни УФ-излучения
- Предупреждения о грозе: Оставайтесь в курсе возможной грозовой погоды
- Эти изображения показывают области, ожидаемые для испытания самых высоких температур.
Август подходит к концу, но жара не ослабевает, сохраняя летнее настроение. Немецкий метеорологический сервис (DWD) объявил тепловое предупреждение для почти всей Германии на своем сайте, прогнозируя температуры до 35 градусов. Исключение составляют северо-запад и некоторые южные регионы.
Тучи доминируют на западе и северо-западе. Как сообщает DWD, возможны разрозненные, иногда сильные дожди и грозы в горах в течение дня, иногда с сильными ветрами. Также есть небольшая вероятность гроз и молний в Альпах и на южных горах Германии. В некоторых районах Баварии действуют предупреждения о тумане.
Ниже приведены карты погоды в режиме реального времени:
Жаркие точки в режиме реального времени: Посмотрите, где солнце сейчас печет сильнее всего
Интерактивная карта ниже показывает текущую погоду в режиме реального времени. Вы также можете получить прогноз на более позднее время, используя временную шкалу ниже графика. Слои, отображаемые на карте, можно переключать, например, на грозы, дождь или снег, в правом верхнем углу.
Температурные рекорды: Сегодняшние прогнозы самых высоких температур
Ниже приведен обзор ожидаемых максимальных температур на сегодня.
Ультрафиолетовое предупреждение: Сегодняшние уровни УФ-излучения
Карта выше иллюстрирует ожидаемые уровни УФ-излучения.
Предупреждения о грозе: Оставайтесь в курсе возможной грозовой погоды
Карта выше показывает предупреждения о грозе от DWD на сегодня. Места, отмеченные красным, имеют предупреждение о грозе, а отсутствие цвета указывает на отсутствие предупреждения.
Несмотря на приближение осени, главные новости в прогнозах погоды продолжают подчеркивать экстремальную жару, с прогнозируемыми температурами до 35 градусов во многих частях Германии по данным DWD. В то же время, главные новости в прогнозах осадков предполагают, что в некоторых районах ожидаются пасмурные небеса и разрозненные грозы.
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