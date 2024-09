Эти изображения насилия вызывают в памяти ужасные воспоминания о смертельных событиях.

В спорном инциденте в НФЛ разгорается скандал: звездного игрока Тайрика Хилла жестоко обращают с собой сотрудники правоохранительных органов. Лига хранит молчание, пока Хилл призывает уволить офицера. Этот инцидент бросает свет на продолжающуюся в США полицейскую жестокость и возрождает неприятные воспоминания.

Представьте, что Роберт Левандовски едет на матч Бундеслиги «Баварии». За несколько минут до стадиона «Альянц Арена» польский профессионал превышает скорость. Полиция останавливает его, чтобы выписать штраф за превышение скорости. Внезапно офицеры грубо обращаются с Левандовски, вытаскивают его из машины, толкают на землю, садятся ему на спину, надевают наручники и душит сзади.

Сложно поверить? В США Тайрик Хилл, знаменитая фигура НФЛ, переживает именно такую ситуацию. Водителя «Канзас-Сити Чифс» задерживают возле стадиона «Arrowhead» перед матчем своей команды. Опубликованные видеозаписи с камер тела показывают жестокое обращение с 28-летним Хиллом, вызывая широкое недовольство в США. Потому что этот случай подчеркивает: он держит вопрос о полицейской жестокости в центре внимания и указывает на непропорциональное использование силы против афроамериканцев.

«Что если бы я не был Тайриком Хиллом?» — заявление Хилла после жестокого полицейского инцидента, скорее всего, запомнится как одно из самых значительных заявлений этого сезона НФЛ, так как его слова звучат далеко за пределами футбола. Восемь лет спустя после того, как Колин Кэпник впервые протестовал против полицейской жестокости, опускаясь на колено во время исполнения государственного гимна, и четыре года спустя после смерти Джорджа Флойда, привлекшей международное внимание к проблеме, американские спортсмены, кажется, делают шаг назад. Между тем, НФЛ хранит молчание.

Прекратите ныть.

Жестокие остановки на дорогах не редкость в США. На этот раз это Тайрик Хилл, которого поймали на скорости 60 миль в час вместо разрешенных 40. После предъявления документов через окно водителя офицер спрашивает, почему футбольная звезда не пристегнута ремнем безопасности, и Хилл поднимает стекло и неоднократно просит офицера не стучать в окно. Офицеры требуют, чтобы Хилл опустил стекло и вышел. Когда он только приоткрывает окно, один из четырех офицеров угрожает разбить окно. Когда Хилл открывает дверь, офицер грубо вытаскивает его из машины, бросает на землю и надевает наручники.

Видеозапись показывает, что Хиллу едва хватило времени выйти, и хотя он не сопротивляется, его грубо бросают на землю, прижимают коленом к спине и удерживают несколькими офицерами. Один из офицеров говорит Хиллу перестать ныть и «Если мы скажем вам что-то сделать, вы делайте это. Понятно?»

С руками, скованными за спиной, Хилла заставляют сесть на обочине дороги. Когда он сначала отказывается, один из офицеров силой сажает его на бордюр, используя захват сзади. Несколько игроков «Дolphins» останавливаются, чтобы поддержать Хилла, и одного из них также briefly handcuff.

После публикации видеозаписи мэр Майами-Дейд Даниелла Левин Кава и демократический и республиканский кандидаты на пост шерифа на выборах в ноябре критикуют полицейское обращение с Хиллом. Полицейское управление Майами приостанавливает одного из участвующих офицеров и проводит внутреннее расследование инцидента, заявил начальник полиции Стефани Дэньелс в заявлении.

Хилл празднует с наручниками

«Дolphins» выражают обеспокоенность «насильственным и агрессивным поведением» офицеров в заявлении, называя это «печальным и возмутительным» видеть, как «те же люди, которым мы доверяем защищать наше сообщество», используют такую ненужную насилие и враждебность по отношению к игрокам.

Хилл появляется на воскресном матче без единой царапины и делает семь приемов на 130 ярдов против «Джексонвилл Джагуарс», в том числе потрясающий 80-ярдовый тачдаун, приводящий «Дolphins» к победе. Известный своими вызывающими выходками, Хилл празднует победу, имитируя наручники.

Позже он говорит журналистам, что был «удивлен» всей ситуацией и выражает опасения, что все могло бы усугубиться, если бы он не был знаменитым футболистом: «Что если бы я не был Тайриком Хиллом?» Он позже говорит NBC News: «Бог знает, меня могли бы застрелить или посадить в тюрьму».

Неизвестно, всплывала ли в уме Хилла картинка Джорджа Флойда, когда он лежал на земле. Как и Флойд, Хилл чернокожий, а офицеры нет. Хилл невооружен и не нападает на офицеров. Однако он дегуманизируется и грубо бросается на землю. Видеозапись suggeriert, что офицеры чувствуют себя оскорбленными и их эго задето, что приводит к чрезмерному эскалации того, что могло бы быть обычной остановкой на дороге.

«Он боялся за свою жизнь»

Местный полицейский союз заявляет, что поведение офицеров было результатом того, что Хилл не подчинился их требованиям достаточно быстро. Сказал Стедман Стахл, президент Ассоциации полицейских благотворительных организаций Южной Флориды, в заявлении: «Когда его остановили, мистер Хилл не сразу coopерировал с офицерами на месте, которые пытались надеть на него наручники в соответствии с политикой отдела и для его немедленной безопасности».

Хилл вел себя идеально во время остановки? Нет, он признает, что мог бы действовать «лучше». Однако его поведение не оправдывает насилие, так как он все же подчиняется, хотя и не так быстро, как того хотели бы полицейские. История Хилла как скандального спортсмена и далекого от идеального профессионала не имеет значения: в прошлом он был осужден за домашнее насилие и обвинялся в том, что сломал руку своему тогда трехлетнему сыну.

На этот раз инициатором разрядки ситуации выступает известный футболист. Он не отвечает на агрессивные тактики полицейских, не провоцирует дальнейшие проблемы и отвечает на шепотные оскорбления "Успокойся, приятель". Представитель Хилла, Дрю Розенхаус, позже комментирует инцидент, упоминая о намерении Хилла стать полицейским после окончания карьеры. Однако Розенхаус также сообщает, что юридическая команда Хилла рассматривает возможность подать в суд на полицейское управление. "Он почувствовал, что его жизнь находится в опасности", - говорит представитель. "Это было абсолютно отвратительно".

В четверг Хилл через своего адвоката и заявление потребовал немедленного увольнения "провоцирующего офицера" в связи с инцидентом. "Каждое действие полицейского регулируется стандартными процедурами", - говорится в заявлении. "Мы считаем, что офицер чрезмерно, систематически и безрассудно применял силу". Эти события служат мрачным напоминанием о многочисленных несправедливостях, с которыми часто сталкиваются представители чернокожих и других маргинализированных групп со стороны правоохранительных органов, как подчеркивается в заявлении. "Мы не обвиняем офицера в расизме, но обвиняем исторические традиции и практики правоохранительных органов в дискриминации и подавлении чернокожих и других маргинализированных групп", - продолжает заявление.

НФЛ, которая традиционно поддерживает социальную справедливость, особенно учитывая, что в лиге более 70% чернокожих игроков, до сих пор не выразила своего мнения об этом событии. Даже после своей последующей игры против Буффало Биллс, в которой они проиграли в пятницу вечером. Можно было бы предположить, что НФЛ извлекла уроки из своей поддержки Кольина Каперник восемь лет назад. Будет ли в будущем реакция НФЛ? Будет ли это описано как изолированный инцидент или часть более широкой проблемы?

Томас Мюллер, вероятно, никогда не испытывал физического воздействия со стороны полиции или не чувствовал, как его спину прижимают к земле коленом. Он живет в другом месте. "Вашингтон Пост" отметил, что дело Хилла должно волновать людей с ключами от машины в США. Согласно опубликованному газетой отчету, в этом году полиция убила 810 человек, достигнув рекордного показателя в 1163 человека в 2023 году. Согласно отчету газеты, чернокожие люди в два раза чаще погибают от рук полиции, чем белые американцы.

Инцидент с Хиллом иллюстрирует распространенность полицейского насилия

По данным некоммерческой исследовательской группы Mapping Police Violence, полиция применяет силу против как минимум 300 000 человек в год, включая использование электрошокеров, удушающих приемов и нападений собак. Однако данные неполные, так как они основаны на информации от полицейских департаментов, которые добровольно ответили на запрос Mapping Police Violence. Отчет также показал, что чернокожие люди в три раза чаще становятся жертвами полицейского насилия, чем белые люди.

Насилие против Хилла вновь демонстрирует распространенность полицейского насилия и системную дискриминацию, подчеркивая опасность, которую представляют остановки на дорогах для чернокожих граждан США. В 2020 году после убийства Джорджа Флойда полицией произошли массовые протесты. Это недовольство продолжается, и в том же году Соня Масси и Роджер Фортсон были убиты офицерами. Триик Хилл fortunate to have survived despite the violence he endured. Maybe because he is a prominent NFL player.

"Давайте внесем изменения", - написал Хилл в Твиттере после своего кратковременного ареста. Во время интервью CNN его спросили об его намерениях, и он сказал, что пытается найти решение этих продолжающихся проблем. "Мы протестовали. Мы даже вставали на колени... Так что же дальше?"

Этот инцидент с Тириком Хиллом подчеркивает продолжающуюся проблему непропорционального применения силы правоохранительными органами против чернокожих американцев, отражая опыт Кольина Каперника и Джорджа Флойда. (Дискриминация)

Несмотря на свой статус известного игрока НФЛ, Хилл рискует столкнуться с серьезными последствиями, если бы не его известность, как видно из чрезмерного применения силы во время его остановки на дороге. (Дискриминация)

