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ПогодаНовостиГермания

Эти графики показывают места, где ожидается экстремальная жара.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 2 минут
Сегодняшние пиковые температуры в Германии на 12:26 отображаются на этой карте.
Сегодняшние пиковые температуры в Германии на 12:26 отображаются на этой карте.

Содержание

  • Живая карта тепла: Посмотрите, где сейчас греет солнце
  • Карта максимальной температуры: Сегодняшние прогнозы пиковых температур
  • Карта индекса УФ-излучения: Понимание солнечной активности сегодня
  • Карта предупреждений о грозе: Зоны опасности гроз сегодня

- Эти графики показывают места, где ожидается экстремальная жара.

По мере того как август подходит к концу, температуры остаются невыносимо высокими, сохраняя летнюю жару. К середине недели, к среде, 30 августа, некоторые районы могут достичь отметки в 30 градусов. ДWD прогнозирует, что в четверг будет еще жарче, и на их сайте будет объявлено общее предупреждение о жаре, ожидая температуры до 35 градусов. Однако северо-западные и некоторые южные регионы Германии не включены в этот прогноз.

Погода будет в основном солнечной и сухой, с минимальным риском гроз в Альпах и Черном лесу в среду, согласно ДWD. Прибрежные районы будут иметь легкий до умеренный ветер. В четверг на западе и северо-западе будет облачно, и ДWD прогнозирует изолированные сильные дожди и грозы в горных районах во второй половине дня, с периодическими порывами ветра. Также есть небольшой риск дождей и гроз в Альпах и других южных регионах Германии.

Ниже представлены визуальные представления текущих погодных условий:

Живая карта тепла: Посмотрите, где сейчас греет солнце

Интерактивная карта ниже предоставляет реальные погодные обновления. Кроме того, вы можете использовать временную шкалу под графиком, чтобы предварительно просмотреть будущие погодные прогнозы. Показываемые данные можно настроить в правом верхнем углу, например, на грозы, осадки или снег.

Карта максимальной температуры: Сегодняшние прогнозы пиковых температур

Ниже приведена таблица, показывающая прогнозы дневной максимальной температуры.

Карта индекса УФ-излучения: Понимание солнечной активности сегодня

Вышеприведенная карта показывает ожидаемый индекс УФ-излучения на сегодня.

Карта предупреждений о грозе: Зоны опасности гроз сегодня

Вышеприведенная карта показывает зоны предупреждений о грозе ДWD на сегодня. Регионы с предупреждением о грозе обозначены красным цветом, а отсутствие цвета указывает на отсутствие предупреждения.

Несмотря на общее предупреждение о жаре, объявленное ДWD, северо-западная Германия и некоторые южные регионы могут не испытать температуры выше 35 градусов в четверг. Германия в основном остается солнечной и сухой, с ожидаемыми грозовыми явлениями в основном в Альпах и Черном лесу в среду.

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