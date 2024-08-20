Эти финансовые специалисты и юристы радовались во время их погони за несчастьем.

В результате трагического инцидента, произошедшего у побережья Сицилии, когда затонул яхта "Байезиан", шестеро человек все еще числятся пропавшими без вести. Среди них были известные фигуры, такие как предприниматель Майк Линч и представители финансового сектора.

На борту "Байезиана", роскошной яхты британского технопредпринимателя Майка Линча, которая затонула во время шторма, находились несколько видных фигур британской финансовой индустрии. По данным источников, на борту находились высокопоставленные лица из Morgan Stanley Investment Bank, law firm Clifford Chance и инвестиционной фирмы Линча, а также члены их семей. Из 22 пассажиров 15 были успешно спасены. Повар "Байезиана", Рикардо Томас, был найден мертвым после инцидента. Шесть человек, в том числе Линч и его 18-летняя дочь, все еще числятся пропавшими без вести.

Среди пропавших без вести находятся Джонатан Блумер и его жена Джуди. Блумер занимает влиятельные позиции в нескольких компаниях. 70-летний Блумер является председателем (эквивалентом председателя наблюдательного совета немецкой компании AG) Morgan Stanley International и Hiscox Insurance, среди прочих. Сообщается, что Линч пригласил пару на прогулку на яхте из-за показаний Блумера в пользу Линча во время судебного процесса по обвинению в мошенничестве в США в связи с продажей его бывшей компании Autonomy корпорации HP.

Также среди пропавших без вести находятся Крис Морвилло, партнер в Clifford Chance, и его жена Неда, ювелирный дизайнер и владелец ювелирной мастерской. Морвилло защищал Линча во время судебного процесса. Среди команды защиты Линча была Айла Рональд, адвокат в Clifford Chance. Ее и ее партнера удалось спасти после затопления "Байезиана".

"Я слышала только крики о помощи"

Спасение Шарлотты Голунски было особенно драматическим, судя по интервью, которое она дала итальянской газете "La Repubblica". Как партнер в инвестиционной фирме Линча Invoke, Голунски находилась на борту "Байезиана" вместе со своим мужем Джеймсом Эмсли и их годовалым ребенком. В хаосе семья спаслась, оказавшись на палубе, когда на корабль обрушился так называемый "водяной смерч". Голунски вспоминала, как боролась за спасение своей дочери, держа ее над водой и поднимая руки вверх, чтобы она не утонула. "Было темно как в пещере. Я кричала о помощи, но слышала только крики других", - вспоминала Голунски. В конце концов, семье удалось сесть на спасательную шлюпку вместе с другими выжившими.

По данным СМИ, среди спасенных пассажиров были 51-летний Джеймс Каулфилд из Новой Зеландии, француз Маттью Гриффит и ирландка Саша Мюррей. Спасенные члены экипажа яхты родом из Шри-Ланки и Мьянмы.

"Байезиан" был пришвартован у берега острова, прежде чем попасть в сильный шторм и затонуть. Обломки теперь лежат на глубине примерно 50 метров. Погружение продолжается в поисках оставшихся лиц, которые, как feared, могут быть заперты в своих каютах.

Другими выжившими после затопления яхты были 51-летний Джеймс Каулфилд из Новой Зеландии и француз Маттью Гриффит. Поиски продолжаются в поисках других лиц, предположительно запертых в своих каютах.

Несмотря на то, что их представляли Айла Рональд и другие известные юристы, такие как Крис Морвилло из Clifford Chance, британский технопредприниматель Майк Линч и его дочь все еще числятся среди пропавших без вести.

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