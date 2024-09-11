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ОбществоНовостиДжо Джонас

Эти двое закончили свое разделение как разведенные.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута

- Эти двое закончили свое разделение как разведенные.

Развод Джо Джонаса (35) и Софи Тернер (28) якобы завершен. По данным американского таблоида "TMZ", пара официально расторгла брак. Около года назад Джо инициировал развод со своей женой, актрисой "Игры престолов". Суд якобы дал добро на развод, так как бывшие супруги достигли соглашения, подробности которого остаются неизвестными.

Джо Джонас и Софи Тернер начали встречаться в 2016 году

Это знаменует конец четырехлетнего брака знаменитой пары. Певица Джо Джонас и актриса Софи Тернер начали встречаться в 2016 году и поженились 1 мая 2019 года в Лас-Вегасе. В 2020 году у них родилась первая дочь, Вила, а в 2022 году - вторая дочь, Делфин. Джо подал на развод в начале сентября 2023 года.

За этим последовала, казалось бы, спорная борьба за опеку, которая, как сообщается, вращалась вокруг опеки над их двумя дочерьми. После того, как вокалист и актриса опубликовали совместное заявление в социальных сетях, в котором сказали, что они "взаимно решили прекратить свой брак как друзья", Софи якобы подала в суд на Джо. Она якобы утверждала, что Джо удерживал паспорта детей, чтобы помешать им путешествовать в Англию, родину Софи.

Адвокаты актрисы заявили, что развод произошел "очень внезапно" после ссоры 15 августа 2023 года. Софи якобы также утверждала, что узнала о подаче Джо на развод "из СМИ". Все обвинения были опровергнуты представителями Джо Джонаса. В октябре 2023 года бывшие супруги провели посредничество, чтобы урегулировать вопросы собственности и опеки - видимо, успешно.

После того, как развод был оформлен, Джо Джонас начал встречаться с новой партнершей. Несмотря на расставание, Джо Джонас и Софи Тернер продолжают мирно воспитывать своих двух дочерей.

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