Эта док-станция заряжает и соединяет почти все

Для тех, кто хочет подключить несколько устройств к ноутбуку на рабочем столе и зарядить их одновременно, новый Anker Prime Ladedock может стать настоящим удовольствием. Он предлагает в общей сложности 14 портов, передачу данных до 10 Гбит/с и общую мощность 160 Вт.

Каждый, кто работает с ноутбуком в офисе или дома, знает, как раздражает беспорядок с кабелями на столе, особенно при подключении стандартных устройств, таких как второй монитор, веб-камера или мышь. Кроме того, многие современные ноутбуки имеют слишком мало портов, и нескольких соединений не хватает. В таких случаях нужен дополнительный док-станция или хаб. Если вы также хотите заряжать устройства во время работы, ваш стол может быстро заполниться. Новый Anker Prime Ladedock A83B6 может стать идеальным решением в таких ситуациях, так как он имеет 14 портов в стильном корпусе и заряжает устройства общей мощностью 160 Вт (Вт).

Стильный и компактный

Станция не предназначена для путешествий, так как весит 888 граммов. На столе она занимает мало места, так как устройство размером 140 × 97 × 47 миллиметров стоит вертикально на четырех резиновых ножках и не имеет внешнего блока питания. Корпус имеет металлический вид, изготовлен из пластика, но высокого качества и имеет удачный дизайн.

Кабель питания встроен, но длиной около 1,70 метра он достаточно длинный, чтобы дотянуться до розетки возле стола. Множество ребер охлаждения на корпусе являются частью системы "интеллектуального рассеивания тепла", которая измеряет температуру более трех миллионов раз в день и регулирует выходную мощность для защиты станции и подключенных устройств.

Множество портов

На передней панели док-станции имеются два порта USB-C, которые обеспечивают зарядку до 100 Вт, и порт USB-A, который обеспечивает зарядку до 12 Вт. Тот же набор портов доступен для передачи данных со скоростью до 10 гигабит в секунду (Гбит/с). Кроме того, на передней панели имеется разъем для наушников.

На задней панели имеются три порта USB-A, которые подходят для мыши, клавиатуры и т.д. с максимальной скоростью передачи данных 480 мегабит в секунду (Мбит/с). Рядом с кабелем питания находится порт USB-C, который используется для подключения к ноутбуку или другому ПК. Он также может заряжать устройства до 100 Вт.

Недостаток для пользователей Mac

Кроме того, на задней панели имеется порт LAN со скоростью до 1 Гбит/с, а также два порта HDMI 2.0, которые могут работать с двумя мониторами 4K при 60 Герц (Гц). Однако есть ограничение, которое может быть проблемой для некоторых пользователей. При работе док-станции на компьютере Mac два подключенных монитора будут отображать одно и то же изображение (зеркальное). Это не характерно для компьютеров под управлением Windows.

Важно отметить, что доступно в общей сложности 160 Вт, поэтому не все порты могут одновременно обеспечивать полную мощность. Однако сложно довести Anker dock до предела, даже если ноутбук потребляет 80 Вт или больше.

Отличное управление, информативный дисплей

Очень стильно: небольшой двухцветный дисплей показывает, сколько мощности доступно в общей сложности для подключенного компьютера и Ladedock. Нажатие кнопки сверху показывает потребление по каждому порту USB и какие порты в настоящее время передают данные.

Обычно док-станция распределяет мощность "интеллектуально", что идеально работало во всех тестовых сценариях. Однако при использовании обоих портов USB-C на передней панели вы также можете сделать индивидуальные настройки. Вы можете назначить одному порту "приоритет питания", что будет выделять более низкий ток зарядки другому в "режиме экономии энергии".

Эти изменения нельзя сделать на устройстве selbst; вам нужно установить программное обеспечение Anker Dock Manager (Windows/macOS). Здесь вы также найдете руководство пользователя и можете обновить прошивку.

Anker зарядное устройство работает эффективно. В тесте оно передавало около 90% примерно 100 Вт, которые оно получало. В режиме ожидания устройство потребляет мало, измеряя около 1 Вт.

Вывод

Anker Prime Charging Dock A83B6 стоит 200 евро, что немало. Однако за эту цену вы получаете уникальное и высококачественное комбинированное устройство, которое предлагает многое. Не хватает кардридера, и пользователи Mac могут быть разочарованы тем, что на двух подключенных мониторах возможно только зеркальное отображение.

Если вы ищете док-станцию, которая может обрабатывать несколько устройств и при этом обеспечивать достаточное количество мощности для зарядки, Anker Prime Ladedock может стать отличным выбором, учитывая его 14 портов и общую выходную мощность 160 Вт.

При необходимости изменить распределение мощности между портами USB-C на передней панели док-станции программное обеспечение Anker Dock Manager является незаменимым инструментом, позволяющим установить приоритет питания и другие настройки.

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