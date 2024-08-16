ESPN уволила Роберта Гриффина III и Саманту Пондер, сообщает источник.

Оба этих шага были деловыми решениями, сказал источник.

34-летний Гриффин, лауреат премии Химан и бывший квотербек НФЛ, присоединился к ESPN в 2021 году. Он регулярно появлялся в программах, но должен был быть заменен бывшим центром Филадельфии Эйджс Джейсоном Келси на "Понедельничном обзоре" в предстоящем сезоне.

У Гриффина было еще два года по контракту, сказал источник.

В четверг в посте в Instagram Гриффин нашел юмор в новостях с помощью видео из фильма 1995 года "Пятница", с подписью "Как тебя увольняют в выходной день?"

Пондер, который работал в ESPN с 2011 года, в последнее время вел "Воскресный обзор НФЛ".

CNN запросила комментарий у ESPN.

Назначение Гриффина в ESPN, в основном сосредоточенное на спортивном анализе, было предназначено для изменений с Келси, занимающим его роль на "Понедельничном обзоре". Несмотря на два года контракта, смена спортивного вещания, похоже, привела к его уходу.

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