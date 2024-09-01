- Эскен пересматривает утверждение:

Лидер СДПГ Саския Эскен отозвала свои комментарии на телешоу, в которых она заявляла, что от подозрительного нападения исламистского характера в Солingen не будет большой пользы. Позже она призналась в интервью Welt: "Это было неразумно и неверно". Она подчеркнула, что необходимо извлечь уроки из этого и других нападений, некоторые из которых могут быть еще в разработке, "чтобы более решительно бороться с исламизмом и потенциальной угрозой исламистского терроризма, чем мы делали до сих пор".

В связи с этим Саския Эскен упомянула план действий правительства. Теперь она планирует провести дискуссии с оппозицией, в частности с ХДС/ХСС, и со штатами.

На шоу ARD "Карен Миосга" она изначально комментировала трагический инцидент, в результате которого погибли трое человек, заявив: "Я не верю, что от этого нападения можно многому научиться, поскольку преступник не был под наблюдением полиции и, следовательно, не находился под контролем". Одновременно она выступала за ужесточение регулирования интернета, ссылаясь на значительное количество общественной коммуникации, которое происходит в Сети. Это заявление вызвало волну критики.

В своих дискуссиях с оппозицией и штатами Саския Эскен подчеркнула необходимость более эффективной борьбы Германии с исламистским терроризмом. Несмотря на свои предыдущие комментарии на ARD, она признала важность борьбы с исламизмом в Германии.

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