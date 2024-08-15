Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиNetflix - это

Эскапизм Эмили в Париже все еще работает?

Подобно прокрутке Instagram: Четвёртый сезон 'Эммы в Париже' показывает красивые картинки, но не mucha глубину.

 and  Anne Legman
Время чтения 3 минут
В настоящее время стою перед нормальными проблемами, но одетая в свои обычные наряды в стиле эми
В настоящее время стою перед нормальными проблемами, но одетая в свои обычные наряды в стиле эми

- Эскапизм Эмили в Париже все еще работает?

Вот переведенный текст, сохранивший длину и форматирование разметки:

Любовь закончилась. Эмили клянется своей лучшей подруге Минди после очередной неудачи в отношениях, что теперь она полностью сосредоточится на работе. Ведь Эмили Коупер, американский эксперт по маркетингу, приехала в Париж работать в рекламном агентстве роскошных товаров. Быть одинокой в Городе Любви было сложно сосредоточиться на работе. После неудачного менажа, отмененной свадьбы и разбитых сердец Эмили устала от романтики. Пора вернуться к работе, как говорят в Америке.

Добро пожаловать в четвертый сезон хита Netflix "Эмили в Париже". Персонаж Лили Коллинз продолжает прокладывать путь в парижской работе и личной жизни в невероятных нарядах, которые не поместятся в ее мини-апартаментах. Она все еще влюблена в сексуального шефа Габриэля (Люка Браво), но он теперь ждет ребенка с "френем" Эмили Камилль (Камилль Разат). И бывший парень Альфи (Люсьен Лависконт) не хочет быть просто отдушиной.

Это проблема, потому что один из рекламных клиентов Эмили хочет устроить социальный медиа-трюк, где они с Альфи предстанут влюбленной парой. Босс Сильви (Филипп Ле Ру-Беалюи) все еще не в восторге от того, что личная жизнь Эмили ставит ее бизнес в неловкие ситуации: "Ты ставишь на публике свою личную жизнь – и теперь это влияет на мой бизнес!"

В новых эпизодах Эмили пытается выкрутиться из абсурдных ситуаций, как обычно. Это принцип сериала, созданного создателем "Секса в большом городе" Дарреном Старром: Эмили – персонаж, которого трудно долго сердиться. Она полна энергии и превращает каждую проблему в "вызов", который преодолевает обаянием, настойчивостью и хорошей идеей. Так были построены предыдущие сезоны "Эмили в Париже": героиня занята тем, что предотвращает катастрофы, которые она же и создала, часто из-за опрометчивого поста в социальных сетях. Препятствия, которые она преодолевает, становятся все выше по ходу сезона.

Этот эффект эскапизма был хорошо принят, когда сериал стартовал в 2020 году, как веселая, переборщившая антивирусная комфортная зона. Смотреть, как веселая американка начинает новую жизнь в искусственно цветном и чистом Париже, было похоже на поездку в развлекательный параллельный мир.

Но после трех сезонов сериалу уже не на что опереться. Чтобы удержать аудиторию, ему нужно больше, чем парад экстравагантных костюмов перед впечатляющими декорациями.

Мерде! Героиня "Эмили в Париже" все еще говорит только на базовом французском после 30 эпизодов.

**В четвертом сезоне удача Эмили приводит ее на теннисный стадион Ролан Гаррос, где проходит Открытый чемпионат Франции. Это впечатляет и зрелищно. Но после более чем 30 эпизодов шутки о базовом французском Эмили, который так и не продвинулся дальше "мерси" и "мерде", уже наскучили. Чтобы оживить историю, реальность проникает в Париж. Основная аудитория сериала, люди в возрасте от 30 лет, скорее всего, отождествят себя с темами профессионального разочарования, жилищными проблемами в городе и проблемами со свекровью. Коллега Эмили Люсьен чувствует себя перегруженным Instagram и хочет уйти. Беременная Камилль отказывается переезжать в пригороды. Кандидатка в Евровидение Минди имеет нового парня, который хочет сделать из нее светскую даму. Во всех новых эпизодах чувствуется растерянность от того, что жизнь не сложилась так, как было на доске визуализации. Даже обычно веселая Эмили теряет самообладание и оказывается в пруду сада Клода Моне после ссоры. Все это переживается в глянцевой версии, с Минди и Эмили, обсуждающими свои проблемы на стильном, инстаграм-совместимом ужине. Но сообщение четвертого сезона ясно: даже мир Эмили в Париже не только о бранчах с Сансером и вирусных видео в Instagram, но и о настоящих проблемах. Продюсеры даже пытаются запустить историю #MeToo, когда Сильви, жестокая босс агентства, вспоминает опыт с злоупотреблением властью, когда к ней обращается расследовательский журналист о CEO крупной роскошной компании. К сожалению, мы не узнаем больше, и намеки растворяются так же быстро, как и появляются,似乎 чтобы не нарушать блестящую атмосферу сериала. Вот в чем проблема "Эмили в Париже": все конфликты лишь слегка затронуты во время прогулки, и ни один не разрешается убедительно. Сериал не может посвятить себе реальную проверку. Проблемы персонажей должны сблизить их с аудиторией, но как они могут, если все драмы удобно разрешаются следующей историей о размещении продукта? Это противоречие не sostenible. Даже самый легкомысленный виновный удовольствие нуждается в пространстве для больших эмоций. Зрители хотят сопереживать и сочувствовать, но сериал им не дает времени. Массовый хайп вокруг "Эмили в Париже" давно затмил сам сериал. Первоначальный переполняющий шарм, который маскировал многие драматические слабости, исчез; даже химия между главными персонажами угасла. Сериал теперь кажется слишком похожим на неспешный пролистывание Instagram: красочный здесь и там, немного слишком много рекламы и не хватает моментов, которые действительно трогают. Netflix придерживает последние пять эпизодов четвертого сезона до 12 сентября. Маловероятно, что сериал между китчем и шампанским улучшится. После первой половины сезона любопытство, конечно, ограничено. Но Эмили и ее коллеги в рекламном агентстве "Савоир" знают лучше. Они часто говорят, что для продажи продукта реклама должна вызывать эмоцию.

  1. Несмотря на скорый релиз оставшихся эпизодов четвертого сезона на Netflix, чрезмерная зависимость шоу от размещения продукции и поверхностных конфликтов привела к снижению вовлеченности зрителей и эмоциональной связи.
  2. Эмили, уже в четвертом сезоне своего сериала на Netflix, все еще борется со своим базовым французским, что когда-то было забавным, но теперь кажется повторяющимся и отвлекает от общего сюжета.
Эмилия (Лили Коллинз) и Габриэль (Лукас Браво) - выпивают: то вместе, то врозь

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Знаменитая футболка Бейба Рута может быть продана за рекордные 30 миллионов долларов.
Культура

Знаменитая футболка Бейба Рута может быть продана за рекордные 30 миллионов долларов.

Футболка, в которой легендарный игрок Нью-Йорк Яgendeчное сses Бейб Руth frappé один из самых знаменитых хоумранов, выставлена на продажу.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Говядина доступна на кухне: Третий сезон 'Медведя' сейчас транслируется на Disney Plus
Культура

Где сюжет, ублюдок?

Третий сезон Медведя - с гениальными диалогами и изощрёнными образами. Сюжет достаточно тонкий. Тем не менее, его стоит посмотреть.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
В кухне есть говядина: Третий сезон 'Медведя' в настоящее время идет на Disney Plus
Культура

Где сюжет, ублюдок?

Медведь вступает в сезон 3 - с гениальными диалогами и изысканной визуализацией. Сюжет достаточно тонкий. Тем не менее, стоит посмотреть.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике
Политика

Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике

Борясь за Белый дом с вице-президентом Камалой Харрис, бывший президент Дональд Трамп стремится показать избирателям, как он будет управлять экономикой, если будет избран.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно