- Эскапизм Эмили в Париже все еще работает?

Вот переведенный текст, сохранивший длину и форматирование разметки:

Любовь закончилась. Эмили клянется своей лучшей подруге Минди после очередной неудачи в отношениях, что теперь она полностью сосредоточится на работе. Ведь Эмили Коупер, американский эксперт по маркетингу, приехала в Париж работать в рекламном агентстве роскошных товаров. Быть одинокой в Городе Любви было сложно сосредоточиться на работе. После неудачного менажа, отмененной свадьбы и разбитых сердец Эмили устала от романтики. Пора вернуться к работе, как говорят в Америке.

Добро пожаловать в четвертый сезон хита Netflix "Эмили в Париже". Персонаж Лили Коллинз продолжает прокладывать путь в парижской работе и личной жизни в невероятных нарядах, которые не поместятся в ее мини-апартаментах. Она все еще влюблена в сексуального шефа Габриэля (Люка Браво), но он теперь ждет ребенка с "френем" Эмили Камилль (Камилль Разат). И бывший парень Альфи (Люсьен Лависконт) не хочет быть просто отдушиной.

Это проблема, потому что один из рекламных клиентов Эмили хочет устроить социальный медиа-трюк, где они с Альфи предстанут влюбленной парой. Босс Сильви (Филипп Ле Ру-Беалюи) все еще не в восторге от того, что личная жизнь Эмили ставит ее бизнес в неловкие ситуации: "Ты ставишь на публике свою личную жизнь – и теперь это влияет на мой бизнес!"

В новых эпизодах Эмили пытается выкрутиться из абсурдных ситуаций, как обычно. Это принцип сериала, созданного создателем "Секса в большом городе" Дарреном Старром: Эмили – персонаж, которого трудно долго сердиться. Она полна энергии и превращает каждую проблему в "вызов", который преодолевает обаянием, настойчивостью и хорошей идеей. Так были построены предыдущие сезоны "Эмили в Париже": героиня занята тем, что предотвращает катастрофы, которые она же и создала, часто из-за опрометчивого поста в социальных сетях. Препятствия, которые она преодолевает, становятся все выше по ходу сезона.

Этот эффект эскапизма был хорошо принят, когда сериал стартовал в 2020 году, как веселая, переборщившая антивирусная комфортная зона. Смотреть, как веселая американка начинает новую жизнь в искусственно цветном и чистом Париже, было похоже на поездку в развлекательный параллельный мир.

Но после трех сезонов сериалу уже не на что опереться. Чтобы удержать аудиторию, ему нужно больше, чем парад экстравагантных костюмов перед впечатляющими декорациями.

Мерде! Героиня "Эмили в Париже" все еще говорит только на базовом французском после 30 эпизодов.

**В четвертом сезоне удача Эмили приводит ее на теннисный стадион Ролан Гаррос, где проходит Открытый чемпионат Франции. Это впечатляет и зрелищно. Но после более чем 30 эпизодов шутки о базовом французском Эмили, который так и не продвинулся дальше "мерси" и "мерде", уже наскучили. Чтобы оживить историю, реальность проникает в Париж. Основная аудитория сериала, люди в возрасте от 30 лет, скорее всего, отождествят себя с темами профессионального разочарования, жилищными проблемами в городе и проблемами со свекровью. Коллега Эмили Люсьен чувствует себя перегруженным Instagram и хочет уйти. Беременная Камилль отказывается переезжать в пригороды. Кандидатка в Евровидение Минди имеет нового парня, который хочет сделать из нее светскую даму. Во всех новых эпизодах чувствуется растерянность от того, что жизнь не сложилась так, как было на доске визуализации. Даже обычно веселая Эмили теряет самообладание и оказывается в пруду сада Клода Моне после ссоры. Все это переживается в глянцевой версии, с Минди и Эмили, обсуждающими свои проблемы на стильном, инстаграм-совместимом ужине. Но сообщение четвертого сезона ясно: даже мир Эмили в Париже не только о бранчах с Сансером и вирусных видео в Instagram, но и о настоящих проблемах. Продюсеры даже пытаются запустить историю #MeToo, когда Сильви, жестокая босс агентства, вспоминает опыт с злоупотреблением властью, когда к ней обращается расследовательский журналист о CEO крупной роскошной компании. К сожалению, мы не узнаем больше, и намеки растворяются так же быстро, как и появляются,似乎 чтобы не нарушать блестящую атмосферу сериала. Вот в чем проблема "Эмили в Париже": все конфликты лишь слегка затронуты во время прогулки, и ни один не разрешается убедительно. Сериал не может посвятить себе реальную проверку. Проблемы персонажей должны сблизить их с аудиторией, но как они могут, если все драмы удобно разрешаются следующей историей о размещении продукта? Это противоречие не sostenible. Даже самый легкомысленный виновный удовольствие нуждается в пространстве для больших эмоций. Зрители хотят сопереживать и сочувствовать, но сериал им не дает времени. Массовый хайп вокруг "Эмили в Париже" давно затмил сам сериал. Первоначальный переполняющий шарм, который маскировал многие драматические слабости, исчез; даже химия между главными персонажами угасла. Сериал теперь кажется слишком похожим на неспешный пролистывание Instagram: красочный здесь и там, немного слишком много рекламы и не хватает моментов, которые действительно трогают. Netflix придерживает последние пять эпизодов четвертого сезона до 12 сентября. Маловероятно, что сериал между китчем и шампанским улучшится. После первой половины сезона любопытство, конечно, ограничено. Но Эмили и ее коллеги в рекламном агентстве "Савоир" знают лучше. Они часто говорят, что для продажи продукта реклама должна вызывать эмоцию.

Несмотря на скорый релиз оставшихся эпизодов четвертого сезона на Netflix, чрезмерная зависимость шоу от размещения продукции и поверхностных конфликтов привела к снижению вовлеченности зрителей и эмоциональной связи. Эмили, уже в четвертом сезоне своего сериала на Netflix, все еще борется со своим базовым французским, что когда-то было забавным, но теперь кажется повторяющимся и отвлекает от общего сюжета.

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