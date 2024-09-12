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СпортНовостиМанчестер Сити

Эрлинг Хааланд выражает скорбь по поводу смерти одного из своих дорогих друзей

 and  Viktoria Klein
Время чтения 2 минут

Эрлинг Хааланд выражает скорбь по поводу смерти одного из своих дорогих друзей

Эрлинг Хаaland скорбит по кончине своего дорогого друга Ивара Эггя, который ушёл из жизни в возрасте 59 лет. Эггя играл ключевую роль в команде Хааланда, выступая в качестве её главного организатора, в то время как Альф-Инджэ Хаaland выступал в качестве его советника. Эггя обрабатывал все потребности, которые требовались форварду, позволяя Хааланду полностью сосредоточиться на футболе.

На Instagram Хаaland выразил свои последние respects в посте, украшенном восемью фотографиями. "Каким выдающимся человеком ты был, Ивар! Слова не могут охватить глубину твоего влияния на меня!" - написал он.

Эггя был свидетелем на свадьбе Альф-Индже и матери Хааланда Грю Мариты и был их постоянным спутником. На матчах он предпочитал сидеть рядом с Альф-Инджэ на трибуне. Он был опорой для Хааланда на протяжении всей его карьеры, беря на себя множество задач и зарабатывая себе прозвище "Мистер Файкс-ит". Он управлял банковскими счетами форварда, устраивал страховку и даже находил жилье в новых местах. По словам Хааланда, "Если бы я был один и должен был сам выбирать и устраивать свою квартиру, я бы не забил три гола в своем дебюте в Дортмунде против Аугсбурга", что подчеркивает важность вмешательств Эггя в "The Athletic".

Благодаря продвинутым приготовлениям Эггя, Хааланду удалось переехать в полностью меблированную квартиру в Манчестере. После подписания Хааланда "Манчестер Сити" было опубликовано фото, на котором Эггя стоит между Хааландом и его отцом, подчеркивая его важность в семье. Влюбленно Хааланд называл Эггя "дядя".

Хаaland скорбел по бабушке в начале года

Как и семья Хааланда, Эггя родом из Брьоне. Он открыл два магазина обуви в 1980-х годах и later открыл бар и ресторан вместе с Альф-Инджэ Хааландом. Его предприятия также включали ночную жизнь Малаги. Он провел почти 15 лет в Канаде, где served в качестве presidenta строительной и торговой компании. С 2018 года он руководил консалтинговой компанией.

Рафаэла Пимента, новый менеджер Хааланда после смерти Мino Raiola в 2022 году, также вспоминала Эггя как "семейного" друга, почтив его в Instagram-посте. "Мы будем скучать по тебе, но я уверена, что ты не уйдешь - ты слишком упрям для этого. Мы продолжим слышать от тебя, когда будем пить, рассказывать неприличные шутки и болеть на играх. Мы увидимся когда-нибудь, моя любовь", - выразила она.

В начале года Хааланд скорбел по смерти своей бабушки в возрасте 80 лет. Теперь ему приходится справляться с еще одной потерей. "Спасибо за твою сумасшедшинку!" - заключил он свой пост.

"Манчестер Сити" объявил о подписании Эрлинга Хааланда в начале года, и Эггя был present, чтобы отпраздновать этот момент с Хааландом и его отцом.

Несмотря на свою недавнюю потерю, Хааланд продолжает добиваться успеха с "Манчестер Сити", забивая множество голов для команды, что является свидетельством продолжающегося влияния и поддержки Эггя в его жизни.

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