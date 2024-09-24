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Эрик Стоунстрит выразил чувство легкой боли после того, как был отклонен предложенный спин-офф "Современной семьи", в котором сосредоточены его персонажи Митч и Кэм.

Мир может оставаться безразличным к пост-жизни Кэмерона и Митча из «Модерн Фэмили»

 and  Michael Bootcampf
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В последнем эпизоде "Современной семьи" Фил и Клэрήщут продемонстрировать свои навыки родителей...
В последнем эпизоде "Современной семьи" Фил и Клэрήщут продемонстрировать свои навыки родителей Хейли и Дайлану, взяв их ужинать. К счастью или нет, они встречают Митча и Кэма, которые сопровождают Лили на первом свидании, а также Джей и Глорию, только что покинувших школьный спектакль Джо. Смотрите это смешное соприкосновение 19 февраля в 21:00 по восточному времени на ABC с участием Эрика Стонestrйта и Джесси Тайлера Фергюсона.

Эрик Стоунстрит выразил чувство легкой боли после того, как был отклонен предложенный спин-офф "Современной семьи", в котором сосредоточены его персонажи Митч и Кэм.

В недавнем чате с Грэмом Бенсинджером Эрик Стоунстрит, известный по роли Кэмерона в «-Modern Family»-, выразил недовольство несостоявшимся спин-оффом сериала.

Этот предполагаемый сериал должен был рассказать о жизни Стоунстрита и Джесси Тейлора Фергюсона, экранизированной пары, а также их дочери Лилли, роль которой исполнила Одри Андерсон Эммонс, после переезда из Калифорнии в Миссури.

Стоунстрит был готов присоединиться к проекту, когда ему представили идею.

«Хриc Ллойд, один из со-творцов, и несколько писателей написали отличный сценарий, который вывел бы меня и Джесси в нашу жизнь в Миссури. Они предложили это, но потом просто сказали: «Нет, мы не хотим этого делать», - объяснил он.

Отказ вызвал у Стоунстрита некоторое беспокойство из-за его привязанности к «Modern Family».

«Я обожаю своего персонажа, я обожаю шоу. Я люблю Джесси. У нас были замечательные рабочие отношения. У нас была потрясающая химия», - поделился он.

Он предположил, что, возможно, они видели его и Фергюсона как «стариков», или что-то в этом роде, не заслуживающих продолжения истории персонажей.

«Это было немного обидно, но люди принимают бизнес-решения», - добавил он.

Спин-офф должен был рассказать о семье, в которой появился младенец, переезжающей в Средний Запад, чтобы Кэмерон мог преследовать свою мечту стать тренером колледжного футбола. Стоунстрит был убежден, что это была идея с «гарантированным успехом».

«У нас были правильные люди. Это было бы замечательно. Если бы ABC дал нам зеленый свет, я думаю, мы бы уже были на экранах», - заявил он.

«Modern Family» выходил в эфир в течение 11 сезонов с 2009 по 2020 год, заработав 22 премии «Эмми» в прайм-тайм за время своего существования.

Несмотря на обещающий сценарий и потенциальный успех, предполагаемый спин-офф, который должен был сосредоточиться на персонажах Стоунстрита и Фергюсона, живущих в Миссури, так и не состоялся, оставив пустоту в желании Стоунстрита продолжить развлекаться в вселенной «Modern Family».

Энтузиазм Стоунстрита по поводу спин-оффа, который обещал исследовать новую жизнь семьи в Миссури и их личностный рост, был притушен решением, что привело к чувству потери в любимом развлекательном проекте.

Эрик Стоунстрит, Джесси Тайлер Фергюсон и Аврели Herrera-Эммонс появились в 'Современной семье'. (Фотография ABC/Бонни Осборн)

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