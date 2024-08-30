- Эрфурт ищет спонсора футболок через розыгрыш.

Рот-Вайсс Эрфурт потрясает мир футбола, ища нового спонсора для формы своей команды. Этот клуб низшей лиги планирует найти нового финансового благодетеля через необычный метод: лотерею. Заинтересованные лица могут купить шансы за €2,400. Розыгрыш состоится уже во вторник. В прошлом сезоне, как сообщает Bild, Рот-Вайсс Эрфурт якобы заработал €100,000 от спонсорства формы.

Франц Гербер, генеральный директор клуба, поделился своими мыслями с Thüringer Allgemeine. "Учитывая, что трудные ситуации sometimes требуют нестандартных решений, мы теперь подходим к продвижению формы совершенно иным образом", - сказал он. Главный приз - спонсорство формы до 20-го тура, начиная с дерби Тюрингии против FC Carl Zeiss Jena в среду. Второстепенный приз включает спонсорство с 21-го по 34-й тур. Также будут разыграны другие рекламные места в ходе этой лотереи.

Таким образом, Рот-Вайсс Эрфурт участвует в лотерее, чтобы найти спонсора для формы своей команды региональной футбольной лиги. Победитель аукциона получит спонсорство формы до 20-го тура в предстоящем сезоне.

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