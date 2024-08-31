- Эпоха выступлений Адель подходит к концу.

В Мюнхене сегодня завершается эпическая серия музыкальных событий, хедлайнерами которой стали Adele. Финальный концерт из десяти запланированных пройдет в временном амфитеатре, специально построенном для этого на территории выставочного центра. Примерно полмиллиона поклонников уже стали свидетелями выступлений британской певицы в Мюнхене.

Загадочная Адель, известная своей неохотой отправляться в турне и последний раз выступавшая на европейских сценах в 2016 году, выступила в специально построенном для нее амфитеатре в сердце баварской столицы. Концертный зал был спроектирован с учетом ее предпочтений и украшен в характерном черно-белом стиле, вмещая до 70 000 зрителей на каждом выступлении.

Эти концерты в Мюнхене могли стать последним шансом для многих увидеть 36-летнюю певицу вживую в течение некоторого времени. Она объявила о планах взять длительный перерыв после этих выступлений.

Эпическая серия музыкальных событий в Мюнхене, привлекшая значительное внимание, в основном посвящена уникальному таланту Адель. Несмотря на ее известную нелюбовь к гастролям, временный амфитеатр наполнялся музыкой, когда Адель исполняла свои душевные песни.

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