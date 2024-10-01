Эпоха величия заканчивается эмоциональным уходом капитана Александра Попп.

После долгих раздумий немецкая футбольная звезда Александра Попп объявила о завершении карьеры в национальной сборной. С грустью она уходит после 145 матчей в составе DFB и пяти лет в роли капитана. Ее последний матч пройдет на родине.

Лидер немецкого женского футбола покидает команду DFB. В посте в Instagram Попп объявила: "После тщательного размышления я решила завершить карьеру в национальной сборной. Пламя, которое загорелось во мне 18 лет назад, угасло, оставив лишь слабый уголек". Новый тренер Кристиан Вюк возьмет на себя ответственность выбрать нового капитана в начале своего срока.

Первый матч под его руководством состоится против Англии 25 октября на стадионе Уэмбли. 28 октября Попп выйдет на поле в последний раз в родном Дюссельдорфе, где начался ее международный путь.

Попп была лицом женской национальной сборной почти два десятилетия. Ее исключительное отношение, выносливость, личность и футбольные навыки делали ее выдающейся фигурой tanto на поле, как и вне его. "Следы Александры Попп будет сложно заполнить. Многие выступят, чтобы возглавить и продолжить ее наследие", - заявил Вюк в пресс-релизе DFB. Он признал: "Я бы с радостью работал с ней, но знал о ее планах после Олимпиады. Она оставляет большие следы, и заслуживает наивысшего уважения".

Тело как "бомба с часовым механизмом"

Хотя Попп завершает карьеру в национальной сборной, она планирует продолжить клубную карьеру. Ее контракт с "Вольфсбургом" действует до 30 июня 2025 года. Однако ее будущее в футболе после этого сезона остается неясным. В течение своей карьеры Попп боролась с различными травмами.

"Я хотела взять инициативу в свои руки - ни мое тело, которое является "бомбой с часовым механизмом", ни кто-либо другой не должны диктовать это решение. Пока не погасла последняя искра страсти, я считаю, что сейчас подходящее время".

Достижения Попп включают в себя бронзовую медаль с командой DFB на последних Олимпийских играх. Ее самым большим достижением было завоевание золота на Олимпийских играх 2016 года. Она также стала вице-чемпионкой Европы в 2022 году. В 144 международных матчах она забила 67 голов и была капитаном с 2019 года. Ее дебют в национальной сборной состоялся 17 февраля 2010 года против Северной Кореи. Попп впервые представляла команду DFB даже до дебюта в национальной сборной. Она выиграла чемпионат Европы с командой U17 и чемпионат мира с командой U20, став лучшим бомбардиром и MVP на своем родине.

Серия уходов из команды DFB

Уход Попп из команды DFB был намечен после Евро-2022 и неудачи на чемпионате мира 2023 года. Она оставила возможность продолжения игры за национальную команду открытой. Ранее она всегда выбирала продолжение, но теперь решила уйти. Вратарь Мерле Фрёмс и защитник Марина Хегерлинг также завершили карьеру в команде DFB после Олимпиады. Попп была последним оставшимся олимпийским чемпионом Рио в команде. Следующий чемпионат Европы состоится в Швейцарии в следующем году.

С уходом Попп немецкая национальная команда теряет свою определяющую фигуру. Гибкий игрок был провозглашен иконой и назван "Личностью года" журналом "Киккер" в 2022 году, став первой женщиной, получившей эту награду. Услышав новости, она задумалась: "Что я достигла? Я просто играла в футбол и оставалась собой. Всегда было важно для меня оставаться аутентичной, и многие ценят это. Я хочу оставаться верной себе, не притворяться и оставаться настоящей". Она прямолинейна и выступает за права женщин в футболе. Ее товарищи по команде восхищаются ею, а Лена Обердорф назвала ее "опорой команды" перед Евро-2022, и она вдохновляет следующее поколение.

Ее противники боятся ее непоколебимого духа, мощных голов, неуклонной настойчивости и властного присутствия. Когда Попп была вынуждена пропустить финал Евро-2022 из-за травмы, тогдашний тренер Мартина Восс-Текленбург заметила: "Если бы Попп играла, это могло бы что-то изменить".

Попп известна как нападающий, но за свою карьеру она играла разные роли. Сначала она играла в обороне за "Вольфсбург", а недавно играла в опорном полузащитнике за временного тренера Хорста Хрубеша на Олимпиаде из-за отсутствия Лены Обердорф. "Я люблю играть в нападении", - недавно сказала она, но остается преданной своей команде в первую очередь.

Ее дебютный турнир со старшей командой был домашний чемпионат мира 2011 года, где она присоединилась к легендам, таким как Биргит Принц и Инка Гринс, вратарю Надин Анджер и нынешнему со-тренеру DFB Саскии Бартушак. Их выбила Япония в четвертьфинале. Она выросла в тени этих могущественных игроков, которые взяли ее под крыло, прежде чем она стала звездой. "Я уже была второй Биргит Принц в СМИ в 17 или 18 лет", - призналась она журналу "Киккер". "Это не было легко. Моим родителям приходилось держать меня на земле, а моя лучшая подруга всегда была невероятной поддержкой".

Из-за травм Попп так и не смогла стать чемпионкой Европы. Её дебют на Евро-2022 состоялся в возрасте 31 года. К сожалению, из-за травм она пропустила турниры 2013 и 2017 годов, хотя команда победила в 2013 году. Попп приняла участие в четырёх чемпионатах мира, в том числе в качестве капитана в 2019 году и на катастрофическом турнире 2023 года в Австралии, где они вылетели в групповом этапе.

После успеха на Евро-2022 Попп стала очень востребованной. Она обменяла футболки и носки на костюмы и блузки, появилась на "Wetten, dass...?!", дала Томасу Готtschalkу возможность вернуться после путаницы с teammate Гюльей Гвинн, и приняла участие в телевизионном обзоре года с Маркусом Ланцем. В своей книге "Тогда я покажу вам на поле" она рассказывает об этом хаотичном периоде, но также затрагивает резкий контраст: после Евро её отец скончался, и у них были близкие отношения. Когда им пришлось закрыть мясную лавку и объявить банкротство несколько лет назад, Попп, будучи молодым футболистом, отдала своё пособие на поездки, чтобы помочь семье сводить концы с концами. Этот факт продолжает влиять на успешного спортсмена, мешая ему наслаждаться роскошью.

Могут ли Гвинн стать преемником?

Вне поля Попп прошла обучение на смотрителя зоопарка параллельно с футбольной карьерой, но пока неясно, будет ли она продолжать работать в этой профессии после ухода на пенсию. "Вольфсбург" хочет сохранить исключительного игрока в другой роли: "Было бы неразумно не попробовать. Сохранить Александрию Попп в клубе после стольких лет и с её харизмой было бы ошибкой", - сказал директор Ральф Келлерманн. На данный момент он также рассматривает возможность того, что Попп продолжит играть: "Я не думаю, что это невозможно, что она также будет сопровождать переход, который у нас будет, по крайней мере, к 2025 году".

В национальной команде также происходит переход: новый тренер, новый капитан. Кристиан Вюк должен начать всё сначала. Гвинн, которая уже представляет Попп и несет ответственность вне поля, потенциально могла бы стать будущим капитаном. Кроме правого защитника Гвинн, который все еще отсутствует из-за травм крестообразной и медиальной коллатеральной связок, Клары Бюхль, Юле Бранд, Лауры Фрайганг и Леи Шюллер являются одними из самых популярных игроков в национальной команде. Они могли бы расти и под Попп, как она росла под руководством предыдущего поколения. "Наконец, я хочу пожелать моим товарищам по команде много удовольствия и успехов в будущем. У вас есть потенциал для достижения чего-то действительно великого. У вас есть еще один supporter", - так она заканчивает своё прощальное сообщение команде.

Женский футбол в Германии будет скучать по лидерству Александрии Попп. В будущем потенциальные преемники, такие как Гюлья Гвинн, могут занять её место.

Несмотря на уход из национальной команды, приверженность Попп женскому футболу остается сильной, так как она продолжает свою клубную карьеру в "Вольфсбурге".

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