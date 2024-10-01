Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиЖенский футбол

Эпоха величия заканчивается эмоциональным уходом капитана Александра Попп.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 5 минут
Последним достижением Александра Попп в составе сборной Германии по футболу стало завоевание...
Последним достижением Александра Попп в составе сборной Германии по футболу стало завоевание бронзовой медали Олимпиады

Эпоха величия заканчивается эмоциональным уходом капитана Александра Попп.

После долгих раздумий немецкая футбольная звезда Александра Попп объявила о завершении карьеры в национальной сборной. С грустью она уходит после 145 матчей в составе DFB и пяти лет в роли капитана. Ее последний матч пройдет на родине.

Лидер немецкого женского футбола покидает команду DFB. В посте в Instagram Попп объявила: "После тщательного размышления я решила завершить карьеру в национальной сборной. Пламя, которое загорелось во мне 18 лет назад, угасло, оставив лишь слабый уголек". Новый тренер Кристиан Вюк возьмет на себя ответственность выбрать нового капитана в начале своего срока.

Первый матч под его руководством состоится против Англии 25 октября на стадионе Уэмбли. 28 октября Попп выйдет на поле в последний раз в родном Дюссельдорфе, где начался ее международный путь.

Попп была лицом женской национальной сборной почти два десятилетия. Ее исключительное отношение, выносливость, личность и футбольные навыки делали ее выдающейся фигурой tanto на поле, как и вне его. "Следы Александры Попп будет сложно заполнить. Многие выступят, чтобы возглавить и продолжить ее наследие", - заявил Вюк в пресс-релизе DFB. Он признал: "Я бы с радостью работал с ней, но знал о ее планах после Олимпиады. Она оставляет большие следы, и заслуживает наивысшего уважения".

Тело как "бомба с часовым механизмом"

Хотя Попп завершает карьеру в национальной сборной, она планирует продолжить клубную карьеру. Ее контракт с "Вольфсбургом" действует до 30 июня 2025 года. Однако ее будущее в футболе после этого сезона остается неясным. В течение своей карьеры Попп боролась с различными травмами.

"Я хотела взять инициативу в свои руки - ни мое тело, которое является "бомбой с часовым механизмом", ни кто-либо другой не должны диктовать это решение. Пока не погасла последняя искра страсти, я считаю, что сейчас подходящее время".

Достижения Попп включают в себя бронзовую медаль с командой DFB на последних Олимпийских играх. Ее самым большим достижением было завоевание золота на Олимпийских играх 2016 года. Она также стала вице-чемпионкой Европы в 2022 году. В 144 международных матчах она забила 67 голов и была капитаном с 2019 года. Ее дебют в национальной сборной состоялся 17 февраля 2010 года против Северной Кореи. Попп впервые представляла команду DFB даже до дебюта в национальной сборной. Она выиграла чемпионат Европы с командой U17 и чемпионат мира с командой U20, став лучшим бомбардиром и MVP на своем родине.

Серия уходов из команды DFB

Уход Попп из команды DFB был намечен после Евро-2022 и неудачи на чемпионате мира 2023 года. Она оставила возможность продолжения игры за национальную команду открытой. Ранее она всегда выбирала продолжение, но теперь решила уйти. Вратарь Мерле Фрёмс и защитник Марина Хегерлинг также завершили карьеру в команде DFB после Олимпиады. Попп была последним оставшимся олимпийским чемпионом Рио в команде. Следующий чемпионат Европы состоится в Швейцарии в следующем году.

С уходом Попп немецкая национальная команда теряет свою определяющую фигуру. Гибкий игрок был провозглашен иконой и назван "Личностью года" журналом "Киккер" в 2022 году, став первой женщиной, получившей эту награду. Услышав новости, она задумалась: "Что я достигла? Я просто играла в футбол и оставалась собой. Всегда было важно для меня оставаться аутентичной, и многие ценят это. Я хочу оставаться верной себе, не притворяться и оставаться настоящей". Она прямолинейна и выступает за права женщин в футболе. Ее товарищи по команде восхищаются ею, а Лена Обердорф назвала ее "опорой команды" перед Евро-2022, и она вдохновляет следующее поколение.

Ее противники боятся ее непоколебимого духа, мощных голов, неуклонной настойчивости и властного присутствия. Когда Попп была вынуждена пропустить финал Евро-2022 из-за травмы, тогдашний тренер Мартина Восс-Текленбург заметила: "Если бы Попп играла, это могло бы что-то изменить".

Попп известна как нападающий, но за свою карьеру она играла разные роли. Сначала она играла в обороне за "Вольфсбург", а недавно играла в опорном полузащитнике за временного тренера Хорста Хрубеша на Олимпиаде из-за отсутствия Лены Обердорф. "Я люблю играть в нападении", - недавно сказала она, но остается преданной своей команде в первую очередь.

Ее дебютный турнир со старшей командой был домашний чемпионат мира 2011 года, где она присоединилась к легендам, таким как Биргит Принц и Инка Гринс, вратарю Надин Анджер и нынешнему со-тренеру DFB Саскии Бартушак. Их выбила Япония в четвертьфинале. Она выросла в тени этих могущественных игроков, которые взяли ее под крыло, прежде чем она стала звездой. "Я уже была второй Биргит Принц в СМИ в 17 или 18 лет", - призналась она журналу "Киккер". "Это не было легко. Моим родителям приходилось держать меня на земле, а моя лучшая подруга всегда была невероятной поддержкой".

Из-за травм Попп так и не смогла стать чемпионкой Европы. Её дебют на Евро-2022 состоялся в возрасте 31 года. К сожалению, из-за травм она пропустила турниры 2013 и 2017 годов, хотя команда победила в 2013 году. Попп приняла участие в четырёх чемпионатах мира, в том числе в качестве капитана в 2019 году и на катастрофическом турнире 2023 года в Австралии, где они вылетели в групповом этапе.

После успеха на Евро-2022 Попп стала очень востребованной. Она обменяла футболки и носки на костюмы и блузки, появилась на "Wetten, dass...?!", дала Томасу Готtschalkу возможность вернуться после путаницы с teammate Гюльей Гвинн, и приняла участие в телевизионном обзоре года с Маркусом Ланцем. В своей книге "Тогда я покажу вам на поле" она рассказывает об этом хаотичном периоде, но также затрагивает резкий контраст: после Евро её отец скончался, и у них были близкие отношения. Когда им пришлось закрыть мясную лавку и объявить банкротство несколько лет назад, Попп, будучи молодым футболистом, отдала своё пособие на поездки, чтобы помочь семье сводить концы с концами. Этот факт продолжает влиять на успешного спортсмена, мешая ему наслаждаться роскошью.

Могут ли Гвинн стать преемником?

Вне поля Попп прошла обучение на смотрителя зоопарка параллельно с футбольной карьерой, но пока неясно, будет ли она продолжать работать в этой профессии после ухода на пенсию. "Вольфсбург" хочет сохранить исключительного игрока в другой роли: "Было бы неразумно не попробовать. Сохранить Александрию Попп в клубе после стольких лет и с её харизмой было бы ошибкой", - сказал директор Ральф Келлерманн. На данный момент он также рассматривает возможность того, что Попп продолжит играть: "Я не думаю, что это невозможно, что она также будет сопровождать переход, который у нас будет, по крайней мере, к 2025 году".

В национальной команде также происходит переход: новый тренер, новый капитан. Кристиан Вюк должен начать всё сначала. Гвинн, которая уже представляет Попп и несет ответственность вне поля, потенциально могла бы стать будущим капитаном. Кроме правого защитника Гвинн, который все еще отсутствует из-за травм крестообразной и медиальной коллатеральной связок, Клары Бюхль, Юле Бранд, Лауры Фрайганг и Леи Шюллер являются одними из самых популярных игроков в национальной команде. Они могли бы расти и под Попп, как она росла под руководством предыдущего поколения. "Наконец, я хочу пожелать моим товарищам по команде много удовольствия и успехов в будущем. У вас есть потенциал для достижения чего-то действительно великого. У вас есть еще один supporter", - так она заканчивает своё прощальное сообщение команде.

Женский футбол в Германии будет скучать по лидерству Александрии Попп. В будущем потенциальные преемники, такие как Гюлья Гвинн, могут занять её место.

Несмотря на уход из национальной команды, приверженность Попп женскому футболу остается сильной, так как она продолжает свою клубную карьеру в "Вольфсбурге".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".
Спорт

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария". Когда-то Астон Вилла унизила Байерн, они только начинали свой путь. Сейчас команда Премьер-лиги полна звезд. Нынешний тренер Байерна, Винсент Компани, уже испытал это на себе. Но на этот раз все должно быть по-другому. Компани и его товарищи по

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Неизвестный немецкий футбольный титан
Спорт

Неизвестный немецкий футбольный титан

Неизвестный немецкий футбольный титан Кто такой Николас Кунь, спросите вы? Отличный вопрос, учитывая, что этот вторник вечером в Лиге чемпионов может дать нам ответ. Он выйдет на поле за «Селтик» Глазго, чтобы встретиться с «Боруссией» Дортмунд. И, черт возьми, он уже успел покорить сердца шотландцев, заработав себе репутацию топ-talenta. Кунь

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Реал Мадрида Хави Алонсо завоевал вторую победу в Лиге Чемпионов.
Спорт

Уникальное собрание Ксаби Алонсо

Уникальное собрание Ксаби Алонсо Xabi Alonso вспоминает знаковые моменты, связанные с «Миланом», которые были вызваны его триумфом в Лиге чемпионов с «Ливерпулем» в начале 2000-х годов, несмотря на отставание 3:0 в перерыве. Этот инцидент, который произошел 20 лет назад, остается дорогим воспоминанием для него, будучи выдающимся достижением в его

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".
Спорт

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария". Когда-то Астон Вилла унизила Байерн, они только начинали свой путь. Сейчас команда Премьер-лиги полна звезд. Нынешний тренер Байерна, Винсент Компани, уже испытал это на себе. Но на этот раз все должно быть по-другому. Компани и его товарищи по

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Неизвестный немецкий футбольный титан
Спорт

Неизвестный немецкий футбольный титан

Неизвестный немецкий футбольный титан Кто такой Николас Кунь, спросите вы? Отличный вопрос, учитывая, что этот вторник вечером в Лиге чемпионов может дать нам ответ. Он выйдет на поле за «Селтик» Глазго, чтобы встретиться с «Боруссией» Дортмунд. И, черт возьми, он уже успел покорить сердца шотландцев, заработав себе репутацию топ-talenta. Кунь

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении
Панорама

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении Неделю спустя после смертельного инцидента в центре Мюнхена, в результате которого 57-летний мужчина получил тяжёлые травмы и смертельные ранения головы, власти подтвердили задержание главного подозреваемого. Об этом было объявлено рано утром, с обещанием предоставить больше информации позже. Расследование продолжается с акцентом на

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно