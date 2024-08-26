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Эпирически подтверждено: 14 действий, повышающих уровень радости

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута

- Эпирически подтверждено: 14 действий, повышающих уровень радости

Интересная вещь в том, что многие люди так усердно гонятся за радостью, что готовы на всё, чтобы испытать это приятное чувство. И когда они finally его испытывают, оно проходит моментально. Радость — не постоянное состояние, это скорее пики, которые делают нашу жизнь увлекательной, и эмоциональные моменты, которые стоит ценить.

Но есть методы, чтобы повысить наше общее благополучие. Исследование счастья уже давно изучает, что вызывает радость и какие поведенческие модели способствуют глубокому чувству удовлетворенности жизнью.

Что действительно делает меня счастливым?

Один из ключевых фигур в этой области был Майкл У. Фордис, психиатр, который также разработал поведенческую терапию счастья, учитывающую эмоциональные, ситуационные, физические, когнитивные и биографические факторы, способствующие благополучию.

Из этого он вывел 14 правил счастья. Эти привычки, как он believed, могут увеличить радость любого человека. Резюме советов Фордиса можно найти в фотогалерее. Хотя они не научно доказаны или опровергнуты, эти правила часто вызывают задумчивые дискуссии о том, что действительно приносит нам счастье.

Источник: Психология счастья

"Смех — это любимый язык жизни“ — общая тема в наших мультимедийных предложениях. На телевидении, аудио и онлайн, RTL Germany будет праздновать юмор в жизни и смех как универсальную связь между людьми с 26 августа по 1 сентября. Несмотря на наши различия, мы все разделяем общий язык с смехом.

Развитие привычек на основе правил Фордиса может значительно повысить счастье. Регулярное включение этих привычек в свой образ жизни, таких как выражение благодарности, практика прощения и концентрация на настоящем, может помочь культивировать длительное чувство радости.

Поддержание этих привычек со временем становится важным компонентом в личном путешествии к счастью, так как их нарушение может привести к исчезновению радости, которую они когда-то приносили.

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