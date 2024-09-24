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Энтузиасты тратят значительные суммы на коллекционные вещи, связанные с ситкомом "Друзья".

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут

Энтузиасты тратят значительные суммы на коллекционные вещи, связанные с ситкомом "Друзья".

Ода любимому телесериалу 90-х "Друзья" продолжает будоражить продажи. Удивительно, но более 100 предметов, связанных с шоу, таких как костюмы, мебель и другие декорации, сейчас выставлены на аукцион в Калифорнии. Julien's Auctions подтвердил, что все 110 лотов нашли своих покупателей. Многие энтузиасты со всего мира присоединились к ажиотажу, участвуя в торгах онлайн или в Калифорнии.

Самым дорогим лотом стал точный макет легендарного оранжевого дивана из кофейни Central Perk, любимого места шести главных героев американской sitcom. Этот раритет ушел с молотка за впечатляющие $29,000 (примерно €26,000), превзойдя свою ожидаемую цену в 15 раз.

Серый мохеровый свитер с горлом, который когда-то носила Дженнифер Энистон в роли Рэйчел Грин, был продан за внушительные $6,500, превзойдя свою оценку в $1,000 более чем в шесть раз. Аналогично, знаменитый голубой-зеленый свитер из кашемира, принадлежавший Чендлеру Бингу, которого играл Мэттью Перри, был продан за ту же сумму в $6,500.

К сожалению, Перри скончался в октябре 2022 года в возрасте 54 лет в своем доме в Лос-Анджелесе. В его крови был обнаружен избыток анестетика кетамин. Прокуратура предъявила обвинения нескольким врачам и поставщикам в связи с предполагаемой передозировкой наркотиков Перри.

Пальто Райдера было в высоком спросе

Также на аукционе были представлены другие предметы, связанные с Россом (в исполнении Дэвида Швиммера), Фиби (Лиза Кудроу), Моникой (Кортни Кокс), и Джоуи (Мэтт ЛеБлан). Сериал, первоначально созданный Warner Bros. Television, собрал в себе множество звездных гостей. Одним из примечательных лотов был розовый наряд с кожаной курткой, который надевала голливудская звезда Уайнона Райдер в определенной серии. Этот комплект ушел с молотка за впечатляющие $2,600, существенно превзойдя свою ожидаемую цену в $600.

"Друзья" - это история о группе молодых друзей в Нью-Йорке. Сериал, главными героями которого были Рэйчел, Росс, Чендлер, Моника, Джоуи и Фиби, был создан в США с 1994 по 2004 год и завоевал сердца зрителей по всему миру, став настоящим телефеноменом.

Честно говоря, цена на пальто Райдера была сюрпризом, превзойдя свою оценку в четыре раза.

Вспоминая аукцион, нельзя не сказать, что энтузиазм по поводу сувениров "Друзей" был очевиден, и покупатели с энтузиазмом соревновались за свои любимые лоты.

На этом уютном сиденье, «Друзья» наслаждались чашками кофе.

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