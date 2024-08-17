- Энтузиасты отдают дань уважения Элвису с надувными юбками и фирменными прическами

Толпы поклонников Элвиса празднуют своего идола рок-н-ролла на вечеринке в Бад-Наухайме. В платьях с кринолином, прическах в стиле "боб" и бакенбардах, гости чествуют музыкальную икону на 22-м фестивале "Европейский Элвис".

До воскресенья звучит музыка Элвиса Пресли и его эпохи на вечеринках и концертах. Особое внимание уделяется живым концертам американской дивы, где представлены аутентичные предметы из ее коллекции, такие как одежда, инструменты, документы и афиши.

"Король" в то время был расквартирован вблизи Фридберга с октября 1958 по март 1960 года и жил в Бад-Наухайме. Заинтересованные зрители могут посетить оригинальные места на экскурсиях.

В этом году VIP-гости - долгоживущий басист Элвиса Джерри Шефф и кузина Элвиса Донна Пресли. Рынок для энтузиастов обещает порадовать коллекционеров.

Кроме того, парад классических автомобилей, в том числе Кадиллаков, приглашает гостей вернуться во времени в 1950-е и 1960-е годы. Вечеринки в Бад-Наухайме уже привлекли большие толпы в пятницу вечером.

Американская дива Элвис Пресли провел значительную часть своей жизни вблизи Фридберга и жил в Бад-Наухайме с октября 1958 по март 1960 года. Земля Хесcен, где находится Бад-Наухайм, была счастлива принять Элвиса в это время.

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