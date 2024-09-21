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Энергетические отрасли должны быть привлечены к повестке дня Фратцшера.

 and  Carmen Simpson
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Мы стратегически производим там, где выгоды наивысшие.
Мы стратегически производим там, где выгоды наивысшие.

Энергетические отрасли должны быть привлечены к повестке дня Фратцшера.

Масштабные потребители энергии в Германии недовольны высокими затратами. Целые секторы, в том числе рабочие места, выражают обеспокоенность переездом. По словам известного экономиста Марселя Фратцшера, это не проблема, а "необходимый шаг".

Президент DIW Марсель Фратцшер предсказывает, что во время энергетического перехода определенные энергоемкие отрасли могут покинуть Германию. В интервью "Новой Оснабрюcker Zeitung" экономист заявил: "Это не отрицательно, а положительно, если это позволяет компаниям сохранить свой инновационный дух и квалифицированную рабочую силу в Германии, тем самым поддерживая свою конкурентоспособность". Для всей экономики это "необходимый шаг", утверждает глава DIW, так как он стимулирует инновации.

Германия, в частности, преуспела в концентрации на своих основных сильных сторонах. "Мы производим там, где это наиболее экономично, закупаем компоненты из других мест, собираем их здесь и экспортируем конечные продукты по всему миру", - сказал Фратцшер.

Только несколько дней назад одиннадцать немецких земель с производственными мощностями по производству стали запросили федеральное правительство создать условия, которые гарантируют немецкую сталелитейную промышленность. Недорогая энергия и адекватное снабжение зеленым водородом были жизненно важны, как заявили они вместе с представителями промышленности. Правительство вкладывает миллиарды в крупномасштабные установки для производства климатонейтрального водорода, стремясь переключить одну треть всего производства на климатонейтральную энергию к 2030 году.

Особенно химическая промышленность находится под давлением

Председатель ДГБ Ясмин Фахими предупредила весной о том, что промышленные компании покидают Германию. Председатель немецкого конфедерации профсоюзов указала на то, что энергоемкие отрасли сталкиваются с растущими затратами. Отчет от дружественного работодателям Института немецкой экономики (IW) также указывает на тенденцию к деиндустриализации.

В химической промышленности ситуация кажется критической. "Кроме того, производители бумаги, цемента и стали испытывают огромное давление", - сказал Фахими. "Высокоэнергоемкие отрасли уже переносят будущие инвестиции и могут покинуть в больших масштабах в долгосрочной перспективе, в основном из-за противоположных политик субсидирования в США и Китае".

Производственные секторы в Германии, такие как химическая промышленность, рассматривают возможность переезда из-за растущих затрат и политики субсидирования в других странах. Это может привести к значительному сдвигу в энергоемких отраслях, что потенциально может повлиять на производственный сектор в Германии.

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