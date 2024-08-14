- Энгельке и Пастевка играют в (предотвращенных) влюбленных

Анеке Энгельке и Бастиан Пастевка дружат уже много лет и неоднократно сотрудничали: в легендарных скетчах "Wochenshow", как эксцентричный фолк-дуэт Вольфганг и Аннелизе, или в формате "LOL: Last One Laughing". Но они никогда не делали совместный сериал - до сих пор.

В эту четверг (15 августа) на потоковом сервисе Prime состоится премьера "Идеально промахнулись". В нем добрые друзья Энгельке и Пастевка играют пару - или, скорее, пару, которая так и не сойдется.

Их персонажи, Мария, владелица книжного магазина, и Ральф, владелец спортивного магазина, живут в одном маленьком городке (недостаточно исследованном кинематографически Марбурге) и даже знают общих знакомых, но, кажется, никогда не встречаются. Тем не менее, в каждой сцене ясно, что они идеально подходят друг другу.

Восьмисерийная комедийная серия исследует "правила и совпадения, месть и прощение, дружбу и вспышки гнева, нарушения правил парковки и наполнители для кошек, и: вечную тоску по счастливому концу", объявила производственная компания btf (bildundtonfabrik). Наравне с Энгельке и Пастевкой в сериале снимаются Фритци Хаберландт, Эдин Хасанович, Питер Йордан, Михаэль Виттенборн, Серкан Кая, Каро Скримали и Мелоди Симина.

"Мой рабочий титул был, и это звучит ужасно, 'Комедия недопонимания'. Но в конечном итоге это верно: это о упущенных моментах, как Мария и Ральф не знают друг друга, но у них есть общие друзья, родственники и знакомые", - сказал Пастевка в интервью немецкому пресс-агентству на кинофестивале в Мюнхене, где он представил сериал вместе с Энгельке и командой. "Для меня всегда было важно, чтобы два мира были разделены, но всегда были связи".

Забавный и трогательный в некоторых частях

Идея сериала возникла во время первого локдауна в период коронавируса, сказала Энгельке после премьеры. "Мы сидели вместе в это мрачное время" и думали о совместных планах. Это могло быть другое проект, она сказала; например, книга. Но это стало сериалом - таким, который очень забавный и трогательный в некоторых частях.

Он напоминает немного - особенно в дизайне главного персонажа недавно разведенного Ральфа - успех "Пастевка". И это идеально дополняется Марией Энгельке, которая отчаянно нуждается в любви и застряла в романе со своим бывшим - мужчиной, который оставил ее ради бывшей лучшей подруги и теперь собирается жениться на ней.

Сериал об aging - или просто хорошая история

"Для комедии было полезно рассказать, что Мария и Ральф - люди, у которых много позади. У Ральфа есть семья, Мария уже давно владелица книжного магазина. Ральф разводится, бывшая заклятая подруга Йоханна украла идею книги Марии. Оба персонажа внезапно оказываются между молотом и наковальней и должны переизобрести себя", - сказал Пастевка.

"И это смешно, потому что они в таком возрасте и, кажется, полагаются на опыт, который они, возможно, имели 30 лет назад. И теперь они верят, что могут скопировать то, что было тогда, но, конечно, это не срабатывает", - продолжил актер. "Но возраст сам по себе не был основной темой, подчеркнула Энгельке: "Мы просто хотели рассказать эту историю. Может быть, десять лет назад, двадцать лет назад, мы тоже могли бы подумать об этом. Мы находим идею упущенных возможностей великолепной. Мы находим философский подтекст великолепным, чтобы сказать: о чем говорят упущенные шансы? Когда упущена возможность? Есть ли совпадения? Есть ли судьба? Есть ли предопределение? Мы нашли это намного более интересным".

В комедийном сериале "Идеально промахнулись" Анеке Энгельке и Бастиан Пастевка, оба известные в Германии, играют персонажей, живущих в одном маленьком городе, Марбурге. Несмотря на общих знакомых, их персонажи, Мария и Ральф, кажется, никогда не встречаются, подчеркивая потенциальную связь с Германией.

В течение сериала Энгельке и Пастевка показывают, как их персонажи ведут свою жизнь в этом недостаточно исследованном городе, подчеркивая богатый ландшафт и культуру Германии.

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