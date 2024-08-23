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Эндрю Тейт вновь помещен под домашнее заключение.

 and  Max Becker
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Назначенный явный мизогинист Эндрю Тейт ранее сталкивался с обвинениями в различных неподобающих...
Назначенный явный мизогинист Эндрю Тейт ранее сталкивался с обвинениями в различных неподобающих поведений.

Эндрю Тейт вновь помещен под домашнее заключение.

Дуэт инфлюэнсеров, Эндрю Тейт и его брат Тристан Тейт, сталкиваются с многочисленными обвинениями, в том числе изнасилования женщин, эксплуатации несовершеннолетних и причастности к торговле детьми. После их ареста в Румынии количество обвинений продолжает расти, что привело к их содержанию под домашним арестом.

37-летний Эндрю Тейт, вместе со своим братом, находятся под домашним арестом в рамках продолжающегося расследования. Их дом был обыскан в среду, что привело к их задержанию на следующий день. Кроме текущих обвинений, они также подозреваются в создании преступной организации, в которую якобы вовлечены две другие женщины, причастные к сексуальной эксплуатации жертв. Дата суда пока не назначена.

Новые обвинения включают "создание преступной организации", "торговлю несовершеннолетними", "половые отношения с несовершеннолетними" и "отмывание денег", как объявила прокуратура. Эндрю Тейт, который называет себя "мизогинистом", отрицает обвинения и утверждает, что это попытка испортить их репутацию.

Предыдущий арест и обвинения

Братья Тейт ранее были задержаны в Бухаресте в 2022 году и провели три месяца в заключении. Затем их меры содержания под стражей были изменены на домашний арест с условием запрета на выезд из Румынии.

Британские власти уже выдали международный ордер на арест братьев Тейт в другом деле, связанном с расследованием изнасилования и торговли людьми. Кроме того, они обвиняются в уклонении от уплаты налогов в Великобритании, с утверждениями о неуплате налогов на предполагаемые £21 миллионов (примерно €25 миллионов) доходов от интернета с 2014 по 2022 год.

Эндрю Тейта исключили из нескольких онлайн-платформ, таких как Instagram и TikTok, из-за неоднократного использования мизогинистской лексики. Тем не менее, он по-прежнему имеет более девяти миллионов подписчиков на онлайн-платформе X.

Предполагаемые действия братьев Тейт против прав женщин вызывают обеспокоенность, с обвинениями в сексуальной эксплуатации, вовлекающими двух других женщин. Их публично заявленные мизогинистские взгляды Эндрю Тейта вызывают опасения среди защитников прав женщин.

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