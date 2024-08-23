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Эндрю Тейт получил приказ о домашнем аресте после временного содержания под стражей.

 and  Melissa Williams
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Эндрю Тейт и его брат Тристан вновь сталкиваются с обвинениями в серьезном неподобающем поведении...
Эндрю Тейт и его брат Тристан вновь сталкиваются с обвинениями в серьезном неподобающем поведении (архивное фото)

- Эндрю Тейт получил приказ о домашнем аресте после временного содержания под стражей.

Британский социальный influencer Эндрю Тейт, в настоящее время находящийся под следствием по обвинению в изнасиловании и торговле людьми, был помещен под домашний арест в Румынии в рамках нового расследования. 37-летний Эндрю и его брат Тристан Тейт были взяты под стражу вчера после обыска в их доме накануне.

Братья уже обвиняются в руководстве преступной организацией, в которой, якобы вместе с двумя другими подозреваемыми женщинами, они принуждали нескольких жертв к сексуальной эксплуатации. Дата суда по этому делу пока не назначена.

Новые обвинения против Эндрю и Тристана Тейтов

По словам официальных лиц, новые расследования связаны с подозрениями в торговле детьми, сексуальном насилии над несовершеннолетними и отмывании денег. Эндрю Тейт опроверг эти обвинения, назвав их попыткой "погрязнить нашу репутацию".

Известные своими мизогинистскими взглядами в онлайн-сообществах, братья Тейт были арестованы в Бухаресте в 2022 году и провели три месяца в заключении. Они также находятся под следствием в Великобритании по обвинению в изнасиловании, нападении и уклонении от уплаты налогов.

В свете новых расследований Эндрю Тейт обвиняется в изнасиловании наряду с обвинениями в торговле детьми, сексуальном насилии над несовершеннолетними и отмывании денег. Его брат Тристан Тейт также вовлечен в это дело, ему предъявлены аналогичные обвинения.

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