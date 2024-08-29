- Эмоциональное признание Джорджины Флер в пустыне

Элитная команда Базы Джунглей приближается к финишу. "Каждый сам за себя" стал девизом соревнования в шоу "Я звезда - Легенды джунглей" (недавний эпизод на RTL+, которое выйдет в эфир на линейном телеканале RTL на следующий день). Тем временем, в эпизоде 15, на сцене было больше, чем громкие звуки. Интимное признание Георгины Фleur (34) о своих отношениях не оставило никого равнодушным.

"Ой, цифры и буквы!"

Уход Элены Мирас (32) был глубоко оплакан Гигги Бирофьо (25). Он неоднократно заявлял, что очень, очень, очень будет скучать по ней. Даже обычно бесстрашный Герой джунглей не смог сдержать слез. К сожалению, Гигги не было времени горевать. Саре Кнаппик (37) и ему предстояло отправиться на поиски сокровищ. Их задача, своего рода вызов "Баттлшип", сразу же привела его в панику: "Ой, цифры и буквы! Я не очень в этом силен".

В результате Сара взяла бразды правления за столом "Баттлшип", а Гигги с энтузиазмом погрузился в грязевой бассейн, чтобы найти теннисные мячи. В конце концов, Гигги был покрыт с головы до ног толстым слоем грязи. Сара, с другой стороны, избежала каждого брызга. Участница "Германии Следующая топ-модель" в 2008 году испугалась испортить прическу и продемонстрировала несколько смешных выходок. Ключи, которые они заработали, не смогли открыть сундук с сокровищами. Вывод Гигги был таков: "Я стал свиньей зря!" Их нулевой счет позже вызвал сильные эмоции.

Георгина Фleur была "одержима им"

Между тем, в лагере вокруг костра шептались о бурном романе, закончившемся эмоциональными шрамами, рассказанном Георгиной, Кадером Лотом (51), Данни Бюхнер (46) и Мола Адебиси (51) - от начала до настоящего времени. Якобы они и ее бывший, Кублай Оздемир, встретились через сестру Георгины в тренажерном зале. После трех бутылок шампанского был запланирован совместный отпуск на Сардинии. По словам Фleur, первые трещины появились уже на первую Рождественскую ночь. Позже "Куби" якобы хотел появиться в "Доме летних звезд", чтобы показать миру, что они все еще вместе. Однако в "Доме летних звезд" произошли споры. Обоснование Фleur за то, что она все это терпела: "Я была так слепо влюблена. [...] Я была одержима им". В 2021 году у них родилась дочь.

Фактором, который заставил ее уйти, стало то, что ее бывший причинил ей физический вред: "Я нашла в себе силы через дочь уйти от него и вычеркнуть его из своей жизни". Ее ребенок "вернул ей рассудок", как выразился Мола Адебиси. Другие обитатели лагеря также выглядели облегченными после перемены сердца Георгины. Данни Бюхнер, которая тоже страдала в отношениях, сказала: "Это ад". И Мола предположила: "Так много, должно быть, было сломано в ней. [...] Это, возможно, объясняет ее иногда жесткое поведение. Я верю, что за этим скрывается неуверенность и страх быть раненой".

Сара выбывает из группового теста

По возвращении Сары и Гигги из поисков сокровищ среди оставшихся претендентов на первое место разгорелся спор. Как兴奋地 отметил Мола, "Все фавориты ушли" - в отношении высоко оцененных участников, таких как Торстен Легат (55), Эрик Штехфест (35) или Гулия Зигель (49). Гигги открыто обвинил Сару в использовании карты "Дивазвезда" во время испытания. Сара, не колеблясь, ответила и не пощадила никого. "Каждый против каждого" стал бы теперь девизом, заявил Гигги, сразу же заявив о своем претенденте на победу: "Одно ясно: я выиграю этот джунгли. Я не могу позволить этой красавице выиграть это шоу". Но и все остальные теперь жаждут победы, которая так близка.

Прежде чем легендарное групповое испытание "Ручей звезд" началось, Гигги позволил адреналину говорить. "Приятно познакомиться со всеми. Но теперь я собираюсь всех вас победить", - сказал ветеран реалити-шоу перед захватывающим событием. Важна была кооперация, когда обитатели лагеря преодолевали крутой курс в джунглевой мойке, избегая водяных пушек и вентиляторов, собирая и фиксируя звезды. Прямо перед испытанием Сара снялась, сославшись на проблемы со спиной.

После того, как много грязного белья было вывешено на обозрение, оставшиеся обитатели лагеря продемонстрировали солидарность, заработав пять звезд. Даже Сара, которая думала, что уходит, смогла вернуться в лагерь. На этот раз никто не должен был уйти. Но эпизод 15 оставил легенд с многими разбитыми вещами. Они наверняка снова столкнутся в полуфинале, столь же неумолимые, как москиты джунглей...

Реакция Гигги на снятие Сары была неопределенной. Он пробормотал: "Я не уверен, хорошо это для меня в конкурсе или плохо". Во время групповой дискуссии о динамике лагеря Данни призналась: "Я не уверена, стоит ли мне делиться своим прошлым опытом со всеми, но, может быть, это поможет другим".

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