Эмоционально нагруженная отставка капитанки Александра Попп знаменует собой конец престижной эры немецкой футбольной федерации.

Главная футболистка Германии, Александра Попп, завершает карьеру в национальной команде. После 145 матчей в футболке DFB и пяти лет в качестве капитана она уходит на покой. Ее прощальный матч состоится на родине.

Попп была лицом женской национальной сборной Германии на протяжении почти двух десятилетий. Она была ключевым игроком, лидируя как на поле, так и вне его, своим отношением, менталитетом, личностью и футбольными навыками. Новый тренер Кристиан Вюк должен будет назначить нового лидера в начале своего срока.

Первый матч Вюка состоится против Англии 25 октября на стадионе Уэмбли. 28 октября Попп наденет футболку DFB последний раз - в родном Duisburge, где началась ее международная карьера.

"Александра Попп была олицетворением женской национальной сборной на протяжении почти двух десятилетий. Она была опорой, лидируя своей энергией, менталитетом, личностью и футбольным мастерством. Теперь другие должны взять на себя роли лидеров", - сказал Вюк в заявлении DFB. "Я бы хотел работать с ней в национальной команде, но я знал довольно рано после Олимпиады, что ее мысли были в другом месте. Она оставляет после себя большие туфли, и она заслуживает нашего deepest respect за это".

Тело как "тicking time bomb"

Попп продолжит свою клубную футбольную карьеру. Ее контракт с VfL Wolfsburg продлен до 30 июня 2025 года. Пока не ясно, будет ли она продолжать играть в футбол после сезона. Попп боролась с травмами на протяжении всей своей карьеры.

"Я хотела принять это важное решение самостоятельно, изнутри. Ни мое тело, которое подобно "ticking time bomb", ни кто-либо другой не должны определять мою судьбу. Пока пламя не погасло окончательно, сейчас подходящее время".

33-летняя Попп завоевала бронзу с командой DFB на последней Олимпиаде, ее самым большим достижением было золото в 2016 году, и она также была вице-чемпионом Европы в 2022 году. В 144 международных матчах она забила 67 голов и была капитаном с 2019 года. Ее дебют в национальной сборной состоялся против Северной Кореи 17 февраля 2010 года. Однако ее карьера в DFB началась еще до дебюта в национальной сборной, когда она выиграла чемпионат Европы с командой U17 и чемпионат мира с командой U20, став лучшим бомбардиром и лучшим игроком.

Президент DFB Бернд Нойендорф назвал Попп "послами немецкого футбола" и повторил: "Спортивно она была и остается выдающейся фигурой. Благодаря своей открытой и честной манере и твердой позиции она была выдающимся послом DFB".

Уход Попп из DFB уже давно подразумевался. Трёхкратная "Футболистка года" Германии после Евро-2022, чемпионата мира-2023 и теперь Олимпиады оставляла открытым вопрос о продолжении выступлений за национальную команду. Она всегда выбирала продолжение, но теперь это конец. Вратари Мерле Фрёхмс и Мариана Хэгерлинг уже saying goodbye к команде DFB после Олимпиады. Попп была последней оставшейся олимпийской чемпионкой Рио в составе для Франции. Следующий чемпионат Европы состоится в Швейцарии в следующем году.

С Александром Попп покидает команду свой икона. Гибкий игрок был источником идентификации, выбранный "Kicker" первым в истории "Личностью года" в 2022 году. После объявления награды она спросила: "Что я сделала? Я просто играла в футбол и просто была собой. Было важно для меня оставаться на земле, и многие ценят это обо мне. И это также важно для меня оставаться верной себе. Я не хочу притворяться, я хочу быть аутентичной". Она голосиста и борется за права женщин в футболе. Она пользуется уважением своих товарищей по команде, а Лена Обердорф описала ее как "анker der Mannschaft" перед Евро-2022, и она является идолом для молодых игроков.

Ее противники боятся ее менталитета, никогда не сдаваться, мощь голов, боевой дух и внушительное присутствие. Когда Попп пришлось заменить за несколько минут до финала Евро-2022 из-за травмы, тогдашний тренер Мартина Восс-Текленбург сказала после проигранного поединка с Англией: "Это вызвало бы реакцию, если бы Поппи играла".

Попп наиболее известна как нападающий, но она играла на различных позициях в течение своей карьеры. В Вольфсбурге она initially играла в защите, а на Олимпиаде играла в опорном полузащитники из-за отсутствия Лены Обердорф под руководством временного тренера Хорста Хрубеша. "Я довольна, когда могу играть впереди", - недавно said она, но она снова поставила команду на первое место на Олимпиаде.

Первый значительный турнир Попп с основной командой стал чемпионат мира 2011 года, где она была самой молодой игрой на фоне таких известных фигур, как Биргит Принц и Инка Грінгс, голкипер Надин Анджер и новый со-тренер DFB СASKИЯ БАРТУСИАК. Команда уступила Японии, eventualным чемпионам мира, в четвертьфинале. Во время взросления она была в тени доминирующих чемпионов своего времени, так как немецкие женщины доминировали в футболе. Ведущие фигуры взяли ее под крыло и помогли ей стать звездой. "Уже в 17 или 18 лет меня прозвали второй Биргит Принц. Это нелегко. Моим родителям пришлось приложить много усилий, чтобы держать меня на земле, и моя лучшая подруга всегда была для меня большой поддержкой", - как-то призналась она журналу "Киккер".

Факт того, что Попп так и не смогла завоевать титул европейского чемпиона, можно объяснить ее уникальными обстоятельствами. Она дебютировала на чемпионате Европы только в 2022 году, в возрасте 31 года. Травмы помешали ей принять участие в победе на чемпионате 2013 года, а также в турнире 2017 года. В отличие от этого, она приняла участие в четырех чемпионатах мира - 2011, 2015, 2019, где она была капитаном, и 2023, который закончился вылетом в групповом этапе в Австралии.

После чемпионата Европы 2022 года Попп стала одной из самых желанных игроков. Она обменяла свою футболку и носки на жакет и блузку, появилась в качестве гостя в "Wetten, dass...?!", где ловко ответила на путаницу с товарищем по команде Гюльей Гвинн, и в телевизионном обзоре года с Маркусом Ланцем. В своей биографии "Тогда я покажу вам на поле" она рассказывает об этом сумасшедшем времени, а также о резком контрасте: после чемпионата Европы она потеряла своего отца, с которым у нее была близкая связь. Когда несколько лет назад им с матерью пришлось продать свою мясную лавку и объявить себя банкротами, Попп, как растущий футболист, жертвовала своим командировочным allowance, чтобы помочь своей семье свести концы с концами. Этот самоотверженный поступок продолжает влиять на успешного спортсмена и мешает ему баловать себя чем-то действительно роскошным.

Гвинн как будущий лидер?

Вне поля она совмещала свою карьеру с обучением на смотрителя зоопарка. Неизвестно, будет ли она продолжать свою карьеру в этой сфере после ухода на пенсию. "Вольфсбург" хочет удержать замечательного игрока в другом качестве: "Было бы неразумно не пытаться. Удержать Александру Попп в клубе после стольких лет и с ее сиянием", - сказал директор Ральф Келлерманн. Однако он также видит возможность, что Попп продолжит играть: "Я не думаю, что это невозможно, что она также будет сопровождать перестройку, которую мы будем иметь, по крайней мере, в 2025 году".

В настоящий момент в национальной команде происходит перестройка, с новым тренером и потенциальным новым капитаном. Кристиан Вюк начинает все сначала. Гвинн, которая представляет Попп и несет ответственность вне поля, потенциально может носить повязку в будущем. Рядом с ней есть заметные игроки, такие как Гюлья Гвинн, Клара Обердорф (все еще восстанавливается от травмы), Клара Бухль, Юле Бранд, Лора Фрайганг и Леа Шюллер, популярные фигуры в национальной команде. Они могут развиваться и расти под Попп, как она сама росла под руководством предыдущего поколения. "Наконец, я хочу пожелать моим товарищам по команде столько же удовольствия и успеха, сколько они могут достичь. Вы способны на что-то действительно исключительное. Вот еще один болельщик в вас", - заканчивает она свое прощальное сообщение словами для своей команды.

Хотя контракт Попп с "Вольфсбургом" продлен до 2025 года, будущее Александры Попп в клубном футболе остается неопределенным из-за ее продолжающихся проблем со здоровьем. После своего последнего матча за команду DFB в Дуйсбурге 28 октября она, возможно, решит повесить бутсы на гвоздь навсегда.

Фанаты футбола в Дуйсбурге с нетерпением ждут прощального матча Попп, так как она начала свою международную карьеру в этом городе. Ее последний международный матч станет знаменательным моментом для ее поклонников и города, отмечая конец блистательной карьеры в немецком женском футболе.

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