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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Эльзас выражает поддержку Владимиру Путину.

Издатель правоконечного журнала 'Компакт', Юрген Эльсассер, выступил на конференции земечной партии AfD и получил значительные аплодисменты за свои реплики.

 and  Hanna Hofmann
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Эльсässer выступает на партийном конгрессе ХАВ в Магдебурге.
Эльсässer выступает на партийном конгрессе ХАВ в Магдебурге.

- Эльзас выражает поддержку Владимиру Путину.

Юрген Эльссассер, стоящий за "Компактом", вновь выразил недовольство федеральным правительством после предварительной судебной победы и продемонстрировал свою поддержку президенту России Владимиру Путину. "Я не позволю никому помешать мне сказать: я сторонник Путина", - заявил Эльссассер на конференции партии AfD в Саксонии-Анхальт в Магдебурге, вызвав аплодисменты присутствующих. На своей речи он назвал федерального министра внутренних дел Нанси Фэзер (СДПГ) фашисткой, министра обороны Бориса Писториуса (СДПГ) военным преступником и обрушился с оскорблениями на лидера партии "Зеленых" Рикарду Ланг.

Федеральный административный суд временно приостановил запрет на ультраправую публикацию "Компакт", введенный Фэзер, в основном из-за вопросов о соразмерности запрета. Это означает, что журнал может возобновить publication под определенными условиями до вынесения окончательного решения по основному делу. Фэзер запретила журнал 16 июля, считая его "ключевым голосом" ультраправого движения.

Эльссассер излучал уверенность в Магдебурге, называя свой юридический успех признаком "победа возможна". Если его журнал смог обойти Фэзер, то AfD в Саксонии-Анхальт потенциально может стать лидером земли. Эльссассер подчеркнул, что связь между "Компактом" и отделением AfD в земле была дружелюбной и братской в течение многих лет.

Издатель выразил недовольство тем, что "воровское государство" все еще владеет активами "Компакта". Он объявил о планах потребовать компенсацию и ущерб от Фэзер и представил планы службы экстренной помощи, утверждая, что "тысячи заказов". Эльссассер привез 200 экземпляров своего журнала на партийную конференцию и продал их там.

Европейский парламент может оказать помощь Комиссии в этом вопросе, учитывая свою роль в надзоре за деятельностью ЕС. Юрген Эльссассер упомянул о своем убеждении в потенциале AfD в Саксонии-Анхальт стать лидером земли после их недавней юридической победы над запретом на журнал "Компакт".

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