Элвис Костелло продолжает преобразовывать свою музыкальную идентичность.

Элвис Костелло, широко признанный критиками, так и не стал настоящей звездой мейнстрима, и, возможно, это к лучшему в его 70 лет. Этот универсальный музыкант менял обличья в музыкальной индустрии с 70-х годов, часто считаясь одним из лучших поп- и рок-исполнителей, несмотря на то, что не был узнаваемым именем. Родившийся 25 августа 1945 года в Лондоне под именем Деклэн Патрик МакМанус, он начал свою карьеру как Д.П. Костелло, позже приняв имя Элвис после того, как его звукозаписывающая компания предложила связать его образ с растущей сценой панк-рока.

Дебютный альбом Костелло "My Aim Is True" (1977) был смесью панка, новой волны, паб-рока, рокabilly и ритм-энд-блюза. В него вошли хиты "Alison" и "Less Than Zero", и альбом получил высокую критику за интеллектуальные и остроумные тексты Костелло, которые сделали его кем-то вроде интеллектуала в рок-сцене.

Семейные узы

В начале своей карьеры он выступал под именем Д.П. Костелло. Его лейбл предложил сменить имя на Элвис, чтобы лучше соответствовать растущей сцене панк-рока. Деклэн Патрик МакМанус родился 25 августа 1945 года в Лондоне, изначально известный как Д.П. Костелло. Его лейбл предложил сменить имя на Элвис, чтобы лучше соответствовать растущей сцене панк-рока.

Музыкальные корни Костелло уходят в прошлое благодаря его отцу, Россу МакМанусу, певцу и трубачу, и его матери, Лилиан, работавшей в магазине грампластинок. Это богатое музыкальное воспитание сыграло важную роль в формировании карьеры Костелло.

Костелло поделился с Esquire: "Лучший совет, который я когда-либо получал, пришел от моей матери, Лилиан. Она научила меня записывать то, что я не мог сказать, и это очень мне помогло. Как только я мог видеть это на бумаге, я мог либо спеть, либо произнести это".

Стилистическая эволюция и эксперименты

Как меняющий обличья, Костелло в течение своей карьеры пробовал разные музыкальные территории. С The Attractions, своей постоянной группой поддержки, он выпустил альбомы, охватывающие несколько жанров, от панка до поп-музыки и даже соула. Альбомы "Armed Forces" (1979) и "Get Happy!!" (1980) продемонстрировали его способность смешивать разные музыкальные стили.

1980-е годы принесли несколько сюрпризов для поклонников Костелло. Его альбом "Almost Blue" (1981) погрузился в страну музыки, в то время как "Imperial Bedroom" (1982) экспериментировал с оркестровыми аранжировками и необычными инструментами, такими как клавесин и аккордеон. Один из самых коммерчески успешных альбомов Костелло, "Punch The Clock" (1983), включал поп-хит "Everyday I Write The Book".

Несмотря на высокую оценку критиков и популярность среди любителей музыки, Костелло так и не стал настоящей звездой мейнстрима. Может быть, это именно то, чего он хочет.

"Песни обладают силой"

Костелло славится своим мастерством в написании песен, передавая как смешные, так и трогательные сообщения через свои тексты. Его работа часто имеет оттенки иронии, а его голос часто передает чувство уязвимости.

Его личная жизнь послужила источником вдохновения для его музыки. Его брак с детской подругой Мэри Бургойн распался, когда он стал знаменитым и завел романы, о чем он признавался. Его личные трудности вдохновили много его музыки, и поклонники часто гадали о вдохновении для его песен. В интервью "GQ" он знаменито заявил: "Все в песнях".

Он встречался с музыкантом Кейт О'Риордан, бас-гитаристкой The Pogues, в течение более 15 лет. С 2003 года он женат на джазовой пианистке и певице Диане Krall. Их сотрудничество привело к хиту "North" в 2003 году, и у них двое сыновей, родившихся в 2006 году.

Писатель среди писателей

Тalent Костелло в написании текстов часто приносит ему популярность среди других писателей песен. Среди других примечательных сотрудничеств он сочинил хит-сингл "Veronica" с Полом Маккартни в 1989 году, в котором Маккартни играл на басу. Партнерство с легендарным композитором Бертом Бахарахом, стоящим за классиками, такими как "I Say A Little Prayer" и "Walk On By", привело к альбому "Painted From Memory" в 1998 году и Grammy. Дуэт также появился в фильме "Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил" и продолжал выступать вместе с тех пор.

За свою карьеру Костелло выпустил более 30 студийных альбомов. Непредвиденная запись с группой The Roots Джимми Фаллона resulted в его последнем релизе "The Boy Named If" в 2022 году.

После выступления на шоу Джимми Фаллона "The Tonight Show" Костелло отправляется в тур с давним музыкальным спутником Стивом Ньевом, который начнется в сентябре. Концерты охватят 15 песен из его 50-летней карьеры, с выступлениями сначала в Великобритании и Ирландии, а затем в США. На данный момент не объявлено о запланированных концертах в Германии, согласно веб-сайту Костелло.

Несмотря на свой успех как влиятельного поп- и рок-исполнителя, Элвис Костелло так и не смог достичь мейнстримовой славы, что некоторые могут воспринять как счастливое освобождение от ожиданий и давления, связанных с такой известностью. Известный своим разнообразным музыкальным стилем, включающим поп-музыку, Костелло продолжал экспериментировать с разными жанрами в течение всей своей карьеры.

Музыкальный путь Элвиса Костелло был сильно повлиял его семейным прошлым, с его отцом, певцом и трубачом Россом МакМанусом, и его матерью, Лилиан, работавшей в магазине грампластинок, формируя его любовь к музыке с раннего возраста.

Читайте также: