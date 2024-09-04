- Элтон Джон страдает от проблем со зрением из-за серьезной глазной инфекции.

Знаменитый певец Элтон Джон, которому 77 лет, в настоящее время борется с частичной потерей зрения в одном из глаз после перенесенного серьезного заболевания глаз этим летом. Легендарный исполнитель объявил об этом в Instagram, выразив оптимизм в отношении выздоровления, но подчеркнув, что путь к полному восстановлению зрения может занять время. Элтон выразил благодарность своей "невероятной команде" медицинских работников, медсестер и своей семье за их неиссякаемую поддержку. Он не стал раскрывать причину заболевания.

В комментариях к посту Элтона в Instagram появилось множество добрых пожеланий, в том числе от известных личностей. Певица Чэппелл Рон написала: "Мы обожаем вас", а дизайнер Донателла Версаче пожелала быстрого выздоровления, добавив: "Шлю вам горы любви, Элтон". Актриса Розанна Аркетт и бывшая модель Линда Евангелиста также оставили теплые сообщения.

Элтон объявил о завершении гастролей в 2022 году, что поставило точку на его многолетнем туре "Прощай, Желтый кирпичный путь". Этот тур, начавшийся в 2018 году, неоднократно откладывался из-за пандемии COVID-19 и травмы бедра, полученной в результате падения в 2021 году. За время тура Элтон дал более 300 концертов в США, Европе и Австралии. За время этого тура, выигравший два "Оскара" и множество "Грэмми", Элтон заявил, что хочет уйти на покой, чтобы проводить больше времени со своим мужем Дэвидом Фёрнишем и двумя сыновьями.

После объявления о частичной потере зрения фанаты и поклонники Элтона Джона со всего мира, в том числе из США, выразили ему свои добрые пожелания и молитвы о скорейшем выздоровлении. Несмотря на завершение концертной деятельности, которое дало ему возможность проводить больше времени в США с семьей, любимая музыка Элтона продолжает звучать во всем мире.

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