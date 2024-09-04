Элтон Джон борется с тяжелой болезнью глаз.

Элтон Джон борется с серьезной глазной инфекцией уже некоторое время. В настоящее время его зрение в одном глазу ограничено, как он сам упомянул в посте в Instagram. Но он остается оптимистичным и видит прогресс.

"С лета я борюсь с тяжелой глазной инфекцией, которая привела к ограничению зрения в одном из моих глаз", - поделился Элтон, знаменитый британский musician. Он медленно, но верно идет на поправку.

"Я настоятельно благодарен своей замечательной медицинской команде, а также своей семье, которые заботились обо мне в последние недели", - выразил 77-летний Элтон свою благодарность. Летом он провел дома, восстанавливая силы, и, похоже, находится в отличном расположении духа относительно своего выздоровления на данный момент.

Сразу же после публикации посыпались сотни добрых пожеланий, даже от знаменитостей. "Шлю тебе море любви, Элтон! Поправляйся скорее, ты потрясающий", - написала дизайнер одежды Доннателла Версаче. "Золотые, исцеляющие вибрации" - это то, что предложила "Тэд Лассо" звезда Хана Удингхэм. Другие знаменитости, такие как супермодель Линда Евангелиста и актриса Розанна Аркетт, также выразили свою поддержку.

Помните, примерно год назад Элтон упал и провел ночь в больнице. Представитель подтвердил BBC, что Элтон решил посетить местную клинику во Франции в качестве меры предосторожности после своего дома происшествия накануне. Но он вернулся на ноги на следующий день и чувствовал себя хорошо дома.

"Несмотря на трудности, Элтон Джон продолжает находить радость в музыке, время от времени публикуя отрывки своего пения песен ♪ Elton John ♪ в социальных сетях, демонстрируя свой неукротимый дух".

"Во время одной из своих недавних трансляций в Instagram певец "Рocket Man" шутливо заметил: 'Даже с одним глазом, я все еще вижу страсть на ваших лицах, когда вы поете ♪ Elton John ♪!"

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