- Элм Хорнер реабилитирует летучих мышей и выпускает их обратно в естественную среду обитания.

Инес Кок, местная жительница из Эльмсхорна, питает нежную привязанность к летучим мышам и более десяти лет ухаживает за пострадавшими особями. В настоящее время она заботится примерно о 10-20 летучих мышах в своем доме. Как она сообщила Deutsche Presse-Agentur, "Как только они восстанавливают свой обычный вес и могут свободно летать, мы выпускаем их обратно в естественную среду". В данный момент два пипистреля живут в палатке, достаточно высокой для человека, а большая подковоносная летучая мышь обитает в террариуме. Эти летучие мыши ранее были переданы в местный центр по охране дикой природы в Клеин-Офенсете-Спарришопе заботливыми людьми.

Некоторые из этих крылатых существ страдают от травм, другие истощены или обезвожены. Так когда же летучим мышам нужна помощь? "Просто: если вы видите летучую мышь, висящую или неподвижную днем, обычно она нуждается в помощи", - уточнила Кок. Летучие мыши могут прожить до 20 лет.

Северная Германия, состоящая из земель Мекленбург-Передняя Померания, Бранденбург, Нижняя Саксония, Бремен, Гамбург и Шлезвиг-Гольштейн, считается важным и ценным убежищем для летучих мышей, заявил Флориан Глоза-Рауш, глава Федеральной ассоциации по изучению летучих мышей и Немецкой ассоциации по защите летучих мышей. Здесь можно встретить различные виды летучих мышей, в том числе большую подковоносную летучую мышь, ночницу, малую ночницу, водяную летучую мышь, серую ночницу и обыкновенного пипистреля.

Аккаунт Инес Кок в TikTok по уходу за летучими мышами.

Инес Кок, несмотря на происхождение из Эльмсхорна, часто путешествует по местам в Нижней Саксонии, чтобы помочь пострадавшим летучим мышам. Большую подковоносную летучую мышь, за которой она сейчас ухаживает, спасли из места в Нижней Саксонии.

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