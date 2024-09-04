Элл Макферсон сталкивается с серьезной реакцией.

Супермодель Эл Макферсон, когда-то известная как "Тело", шокировала, раскрыв в интервью журналу "Australian Women's Weekly", что семь лет назад у неё диагностировали рак груди. В возрасте 60 лет она сообщила, что опухоль была удалена хирургическим путем. Медицинские работники предложили традиционное лечение, такое как мастэктомия и химиотерапия, чтобы снизить риск рецидива рака, но Макферсон отказалась от этого.

Выражая желание исцелиться персонализированным образом, Макферсон сказала: "Не было 'правильного' пути, был только правильный для меня". Вместо того чтобы полагаться на традиционные медицинские решения, она выбрала holistic подход, учитывая как эмоциональные, так и физические аспекты. В течение восьми месяцев она жила в доме, получая holistic лечение под руководством натуропатического врача, дантиста, остеопата, хиропрактика и двух терапевтов.

В настоящее время Макферсон находится в ремиссии и утверждает, что чувствует себя здоровее, чем когда-либо. Однако она не предоставила конкретных подробностей о регрессе своего рака.

"Опасно вводящий в заблуждение"

Выбор Макферсон в отношении лечения рака вызвал немедленную полемику. Многие пользователи выразили несогласие с её подходом, утверждая, что её якобы выздоровление было результатом успешной lumpectomy, а не holistic терапий.

Один пользователь прокомментировал: "Это опасно вводящее в заблуждение со стороны Эл Макферсон. У неё была удача, что lumpectomy удалила все раковые клетки без распространения. Но утверждать, что holistic терапия 'излечила' рак, крайне нечувствительно".

Другой пользователь, в настоящее время борющийся с раком груди, поделился: "Эл должна проявить больше сочувствия. Видеть людей в онкологии, борющихся за свою жизнь..."

Выбор Макферсон обратиться за помощью к Эндрю Уэйкфилду, спорному противнику вакцинации с историей ложных утверждений, вызвал ещё больше критики. Уэйкфилда лишили права практиковать медицину.

Угрюмый прогноз

Медицинские работники резко критиковали Макферсон за продвижение её нетрадиционного лечения и предупреждали против следования её примеру. Специалист по раку груди Лиз О'Риордан сказала британской "Daily Mail": "Мы знаем, что рак груди может рецидивировать через 10, 20 или даже 30 лет. Эл ещё на начальной стадии этого".

О'Риордан подчеркнула десятилетия успешного традиционного медицинского лечения у сотен тысяч пациентов, заявив: "Мы знаем, что это работает. Мы знаем, что это безопасно. Мы знаем, что происходит, если этого не происходит". В отличие от подхода Макферсон, "нет доказательств, что что-либо из этого работает".

Специалист по раку доктор Karol Sikora согласился с О'Риордан, заявив: "Я видел пациентов, которые пытаются это сделать, но борьба с раком не так проста. Обычно это заканчивается плохо". Сикора советовал, что альтернативные терапии полезны, но всегда должны использоваться в сочетании с традиционными методами. Его прогноз для Макферсон неутешителен: "Есть риск, что рак снова вырастет в груди, распространится на лимфоузлы, подмышкой, а затем достигнет печени и лёгких через кровоток. Это типичный путь прогрессирования рака груди".

Другие individuals также выразили озабоченность решениями Макферсон, призывая её рассмотреть потенциальные риски и последствия. Один человек сказал: "Хотя я понимаю её желание альтернативных методов, она должна быть осторожной и советоваться с уважаемыми медицинскими профессионалами". Другой человек повторил эту точку зрения, сказав: "Важно подходить к лечению рака с балансом традиционных и holistic подходов, учитывая советы квалифицированных медицинских экспертов".

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