- Электростанция Wedel должна продолжить работу в электрической сети в течение длительного периода.

По словам представителя управления «Гамбургские энергетические работы» Кристиана Хайне, электростанция Ведел не перейдет в режим ожидания к концу 2025 года, как было запланировано. Причиной задержки является задержка в строительстве нового энергетического парка Hafen, который должен заменить устаревшую электростанцию, работающую на угле. "В настоящее время мы имеем четырехмесячную задержку в строительстве", - сказал Хайне агентству dpa. Несмотря на это, он подтвердил, что "наш график начала работы к концу 2025 года остается неизменным". Поскольку эти задержки исключают возможность передачи поставок тепла в течение текущего сезона отопления 2025/2026 годов, команда сначала сосредоточится на обеспечении бесперебойной работы нового объекта. "После этого мы переведем электростанцию Ведел в режим ожидания".

Проблемы со строительством нового энергетического парка Hafen привели к четырехмесячной задержке, что повлияло на запланированный переход электростанции Ведел в режим ожидания. Несмотря на задержки, «Гамбургские энергетические работы» надеются начать эксплуатацию нового энергетического парка к концу 2025 года, как было запланировано для электростанции Ведел.

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