- Электромотор упал с лестницы, причинив травму головы одному человеку.

Неопознанный человек швырнул электрический скутер вниз по эскалатору на станции Берлин-Вedding, что привело к травме головы у одного человека. 25-летняя жертва получила рану, как сообщила Федеральная полиция. Сначала была оказана медицинская помощь на месте, а затем пациента перевезли в медицинское учреждение для дальнейшего лечения.

Федеральная полиция расследует этот инцидент как возможное тяжкое телесное повреждение и изъяла электрический скутер в качестве доказательства. Теперь они активно ищут возможных свидетелей, готовых сотрудничать с их расследованием, которое произошло в прошлую субботу примерно в 5:50 утра.

Инцидент на станции Берлин-Вedding может быть классифицирован как случай возможного насильственного преступления из-за травмы головы, причиненной электрическим скутером. Свидетели с информацией об неизвестном преступнике просьба обратиться, чтобы помочь в расследовании.

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