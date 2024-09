- Экстремальные температуры могут достичь 34,3 градусов в северо-восточном регионе.

Вслед за жарким днем метеорологическая служба Германии зафиксировала температуру выше 30 градусов Цельсия в нескольких точках Мекленбурга-Передней Померании. Большинство из этих показаний побили рекорды для 4 сентября. Самое высокое значение было зарегистрировано в Тетерове (район Росток) - 34,4 градуса, согласно ДWD. За ним следуют Трибзее (Ворпommern-Rügen) с 34,0 градуса и Лааге-Кронскampe (район Росток) с 33,7 градуса.

На некоторых местностях рекорды 4 сентября держались годами: в Варяне на Мюрите в 1895 году была зафиксирована температура 32,6 градуса - сейчас она составляет 33,4. Эти температуры являются максимальными значениями между 8:00 и 20:00, как указано. Стоит отметить, что данные предварительные.

