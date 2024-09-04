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Федеральные земли ГерманииНовостиОкружающая среда

Экстремальный альпинист Хубер из Берга выступает за решение проблемы волков.

Александр Хабер, знаменитый своей экстремальной альпинистской деятельностью, также работает фермером в Concurrent farm mode. Расположенный в районе Берхтесгаден, его хозяйство состоит из овец, а также он высказал свои взгляды на проблему волков.

 and  Katherine Bradley
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- Экстремальный альпинист Хубер из Берга выступает за решение проблемы волков.

Заядлый альпинист Александр Хубер, известный также своими небольшими сельскохозяйственными предприятиями в Марктшелленберге, районе Берхтесгаденер-Ланд, продолжает оставаться бдительным из-за местного волка. Вместе с другими местными фермерами он привлек внимание к проблеме в видео, размещенном онлайн ассоциацией баварских горных фермеров (ARGE Bergbauern).

Как известная фигура среди фермеров, Хубер заявляет: "Просто потому, что нападения волков не сообщаются повсеместно, это не значит, что проблема решена".

Требуется уважение к людям и скоту

В 55 лет и открыто делясь своим недавним диагнозом доброкачественной опухоли мозга, Хубер занимает ненасильственную позицию по отношению к волкам. "Я твердо верю, что волки и медведи имеют право процветать даже в этом регионе", - заявляет он. Однако отсутствие охоты в течение многих лет привело к пренебрежению волками к безопасности людей и скота. "Оно берет то, что может легко получить", - объясняет Хубер.

Существует множество регионов, где волки и медведи мирно сосуществуют, уточняет Хубер, но в этих местах волков активно охотятся или вытесняют. Пока волк сохраняет понимание границ человека в лесу, это терпимо.

Причина для тревоги

Однако Хубер, который разводит овец на мясо и шерсть, выражает обеспокоенность по поводу региона Берхтесгаденер-Ланд. В этом районе ранее фиксировались случаи появления волков и нападений, в частности, в Марктшелленберге, близ границы с Австрией.

По данным Баварского управления по охране окружающей среды (LfU), подозрительные нападения волков были зарегистрированы в различных баварских районах в этом году, в основном на севере, а также в других, таких как Траунштайн, Обералльгой и Остальгой.

Самку волка недавно застрелили в Рён после нападения на несколько овец, несмотря на меры по защите стада. В этом году в Берхтесгаденер-Ланд не сообщалось о случаях появления волков. Не все заявления о нападениях волков подтверждаются LfU, поскольку в некоторых случаях ДНК-анализ показал, что виновниками были собаки.

Хубер предупреждает, что фермерам может быть трудно без четких правил в отношении волков. Восстанавливаясь после операции по удалению опухоли мозга, он вернулся к восхождению и прошел новый маршрут на Брендельберге в своем родном городе, назвав его "Выживание".

Окружающая среда, в частности, хрупкое равновесие между волками и фермерами, является предметом озабоченности Александра Хубера. Несмотря на мирное сосуществование волков в некоторых регионах, отсутствие охоты и понимания границ человека в Берхтесгаденер-Ланд вызывает обеспокоенность по поводу нападений волков на скот.

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