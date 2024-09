Эксперты предлагают подробные сведения о последовательности взрывов в Кельне.

За последнее время в Кёльне и Бонне произошло несколько взрывов. Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Рюль подозревает связь этих инцидентов с недавней легализацией каннабиса в Германии. Власти обеспокоены возможным эскалацией насилия среди преступных групп.

Список тревожный: 25 сентября взрыв произошел на перекрестке Escher Straße и Longericher Straße в Кёльне-Пеш, в результате чего сгорел кафе и leicht verletzt wurden zwei Personen. 21 сентября бомба взорвалась перед single-family house в Wachtberg-Adendorfnear Bonn, приведя к материальному ущербу. 18 сентября окна были разбиты в одежном магазине на Ehrenstraße, и там была подожжена зажигательная смесь. 16 сентября взрыв произошел перед Vanity Club на Hohenzollernring, потрясший центр Кёльна. Этот список можно продолжить до июля.

Полиция Кёльна сейчас имеет дело с новым уровнем насилия среди преступных банд. Министр Рюль и начальник полиции Кёльна Михаэль Эссер не оставляют сомнений в контексте этих инцидентов. Рюль сказал "Süddeutsche Zeitung", что инциденты связаны с голландской наркомафией. Эссер spoke of a connection between the incidents and organized crime in the Netherlands at a press conference. В этом контексте часто используется термин "Мокро-мафия", который происходит от того факта, что некоторые наркодилеры из соседней страны имеют марокканское происхождение. Однако эксперты подчеркивают, что этот термин не точно отражает структуру организованных преступных банд.

Преступная вражда

В течение нескольких дней были арестованы 13 подозреваемых, как заявил Рюль, и более 60 следователей работают над этим делом, как заявил Эссер. Рюль заявил, что в первоначальных случаях в июле речь шла о краденых наркотиках, в частности, "приблизительно 300 кг каннабиса стоимостью 1,5 миллиона евро, которые они хотели вернуть". С взрывами Рюль сказал, что "другие преступники являются мишенью".

Оливер Хют, председатель Северного Рейна-Вестфалии Федеральной ассоциации немецкой криминальной полиции, видит параллели в этом методе с организованной преступностью в Нидерландах. Он сказал WDR, что этот метод "взрыва перед дверью" используется несколько сотен раз в год в Нидерландах. Такие атаки служат для отправки сообщения преступному подполью, согласно Хюту. "Мы знаем ваше местоположение. Мы можем добраться до вас в любой момент." Рюль также подчеркнул, что "в целом, это о угрозах против людей в преступном подполье, вовлеченных в сделки с наркотиками".

Это также может объяснить, почему основной целью было материальное повреждение, а пострадавшие случайно стали жертвами. Следователи вряд ли получат дополнительную информацию от арестованных лиц. "Люди, вовлеченные в это, ничего не говорят", - сказал Рюль. "Даже те, кто живет в пострадавших домах и испытывает материальный ущерб, остаются молчаливыми, потому что им не выгодно, чтобы об этих инцидентах стало известно. Cooperation ist anders."

Рюль также боится, что это может быть началом опасного нового развития. "Здесь появляется новая форма насильственной активности, с которой мы раньше не сталкивались и с которой нам придется иметь дело", - сказал Рюль, связывающий это с легализацией каннабиса в Германии.

Это также отражает developments in the Netherlands. Dutch criminologist Robin Hofmann estimates that the legalization of small amounts of cannabis in the country is the "origin of the Mocro-Mafia". Experts state that the currently legally produced cannabis in Germany cannot meet the demand, creating a market for illegally obtained drugs. В августе председатель BDK Северного Рейна-Вестфалии Хют подсчитал, что годовой спрос на каннабис составляет около 400 тонн.

Рюль видит увеличение потребления и считает, что наркокриминалы используют этот растущий рынок. "Ich glaube nicht, dass sie jemals sagen werden, sie hätten genug und aufhören", sagte der Minister. "Sie werden im Geschäft bleiben wollen. In den Niederlanden, wo die Drogenpolitik diesen Weg eingeschlagen hat, passiert viel auf den Straßen in Bezug auf Drogengewalt."

Он надеется, что расследования местных властей будут успешными и окажут сдерживающее воздействие. В случае с взрывом в одежном магазине полиция ищет подозреваемого с помощью видеозаписи с камеры видеонаблюдения на Кёльнском центральном вокзале.

Увеличение наркотиков и взрывов, как видно в Кёльне и Бонне, привело экспертов к подозрению в связи с организованной преступностью, в частности, с голландской наркомафией или Мокро-мафией. Полиция расследует involvement этих преступных групп, учитывая их историю использования насильственных тактик для манипулирования преступным подпольем, таких как взрывчатка в домах.

Читайте также: