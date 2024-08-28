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Эксперт выразил отсутствие обоснования для спасения верфи Майер

СShipyard Meyer Werft столкнулся с нехваткой финансирования на сумму 2,8 миллиарда евро. Ожидается помощь от правительства, но תמстенолог Фрицшер интерпретирует это как 'предупреждающий знак'.

 and  Melissa Williams
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Федеральные власти и Нижняя Саксония стремятся надежно защитить Meyer Werft путем предоставления...
Федеральные власти и Нижняя Саксония стремятся надежно защитить Meyer Werft путем предоставления гарантий с многомиллиардными долларовыми суммами.

- Эксперт выразил отсутствие обоснования для спасения верфи Майер

Государственная финансовая помощь судостроительной компании Meyer Werft, известной своими круизными судами, озадачила экономиста Марселя Фратцшера. "По правде говоря, я не понимаю, почему эта компания нуждается в такой критической поддержке для Германии в настоящее время. Она не нуждается", - сказал он в интервью NDR, возглавляя Берлинский институт экономических исследований Германии.

Фратцшер также подчеркнул, что государство не может вмешиваться в проблемы каждой компании. "Важно признать, что мы не можем сделать всё в Германии. Мы не можем производить каждый продукт".

Экономист также выразил обеспокоенность коммерческой жизнеспособностью Meyer Werft. "Настоящая проблема в том, что компания испытывает трудности, но ни один частный инвестор не хочет объединиться даже с такими щедрыми государственными гарантиями. Это должно служить предупреждающим знаком о том, что у компании может не быть стабильного будущего".

Федеральное правительство и земля Нижняя Саксония пообещали государственную помощь Meyer Werft, чтобы покрыть financing gap в размере около 2,8 миллиарда евро к середине сентября. Однако окончательное решение о спасении еще не принято.

Сообщения из правительственных кругов в Берлине указывают на то, что федеральное правительство и Нижняя Саксония могут предоставить гарантии на сумму около 900 миллионов евро и временно приобрести до 80-90% акций судостроительной верфи. СМИ также сообщают, что для этого потребуются дополнительные выплаты в размере 200 миллионов евро.

Фратцшер выразил удивление по поводу необходимости финансовой помощи, сказав: "Мне трудно понять, почему Meyer Werft нуждается в такой существенной поддержке в настоящее время, учитывая текущую экономическую ситуацию в Германии". После обещания государственной помощи Фратцшер добавил: "Несмотря на потенциальные инвестиции от правительства и Нижней Саксонии, все еще тревожно, что частные инвесторы не хотят поддержать Meyer Werft, что вызывает вопросы о долгосрочной устойчивости компании".

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