Вопросы, связанные с оправдательным приговором - Эксперт по допингу выражает сильное недовольство вердиктом невиновности Синнера.

Спорное Решение Суда по Пробе Сина на Наркотики

Эксперт по допингу Фритц Зёргель выразил свое недовольство решением суда оправдать теннисиста Яника Сина после двух положительных тестов на запрещенный анаболический стероид Клостебол. "Если спортсмен дает положительный результат на Клостебол, это автоматически приводит к дисквалификации. После спора о положительном результате следуют Национальное антидопинговое агентство, ВАДА и CAS. Так почему же Сину дают оправдание в суде?" - вопрошал Зёргель во время интервью с порталом "Спорт1".

Ситуация кажется Зёргелю подозрительной: "Здесь явно что-то нечисто". Если ВАДА и CAS не вмешаются в подобные случаи или не выдадут четкие решения, подобные оправдания будут повторяться, как это было в последние годы. "Клостебол влечет за собой обязательную дисквалификацию от 2 до 4 лет. Нет никаких лазеек", - настаивал Зёргель.

Контекст

Сину, который был первым в мире, дважды дали положительный результат на Клостебол в марте, как сообщает Международное агентство по борьбе с коррупцией в теннисе во вторник. Сину еще не дисквалифицирован, так как независимый трибунал от агентства по разрешению споров в спорте оправдал его, сославшись на то, что контакт с анаболическим стероидом через физиотерапевта был ответственен за положительные результаты теста. Зёргель критиковал лондонское агентство, принявшее это решение, назвав его "недостоверным в спорте".

Эксперт: Подозрительный Метод Отговорки на Подъеме

Сину объяснил, что спрей, содержащий Клостебол, который доступен в Италии без рецепта и иногда используется физиотерапевтами для лечения ран, был причиной загрязнения. У Сина также были несколько порезов на теле, которые способствовали загрязнению.

"Даже если физиотерапевт массирует его ежедневно, маловероятно, что Клостебол проникает в кожу в количествах, достаточных для обнаружения в тесте на допинг", - предположил Зёргель. "Этот метод отговорки о том, что вещество попадает в организм через кожу, становится все более популярным. Это всего лишь еще один пример этого". Эксперт сказал, что определенные концентрации веществ, содержащих Клостебол, "уже имеют Performance-enhancing эффект".

