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СпортНовостиЯ не уверена.

Эксперт по допингу выражает сильное недовольство вердиктом невиновности Синнера.

Лидер мирового рейтинга в теннисе Зверев избежал дисквалификации несмотря на положительные результаты тестов на допинг, по словам аналитика по допингу Соргеля, который раскритиковал это как серьезную ошибку и счел объяснения Зверева всего лишь оправданиями.

 and  Elizabeth Wells
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- Эксперт по допингу выражает сильное недовольство вердиктом невиновности Синнера.

Эксперт по допингу Фритц Зёргель имеет проблемы с тем, что первый номер в теннисе Янник Синнер может принять участие в предстоящем Открытом чемпионате США в Нью-Йорке, несмотря на свой недавний оправдательный приговор после двух проваленных тестов на допинг. Он считает, что USADA, возглавляемая Трэвисом Тайгартом, должна вмешаться и остановить участие Синнера, как он выразился в интервью Sky.

Зёргель также призывает итальянское антидопинговое агентство принять быстрые меры, изначально введя неопределенную приостановку, которая затем будет передана в Спортивный арбитражный суд (CAS). "Между тем, Синнер должен быть приостановлен", - настаивает профессор фармакологии. Хотя теоретически возможна приостановка на два-четыре года, ее реализация будет "сложной". Для Зёргеля ситуация "несомненно" имеет сомнительный запах. "Это воняет на всю голову", - сказал он порталу "Спорт1".

Синнер дал положительный результат на запрещенный анаболический стероид клостebol в марте, как объявило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) во вторник. Несмотря на положительные результаты, Синнер не приостановлен, так как независимый трибунал из частного органа разрешения споров Sports Resolutions сочло, что Синнер не знал, что использует стероид через физиотерапевта.

Зёргель подозревает намеренное применение допинга

"Это объяснение трудно проглотить. На этикетке написано, что допинг-тест даст положительный результат. Вещество должно было использоваться в течение длительного времени, чтобы получить такие значения. Несколько дней недостаточно", - argued Зёргель на Sky. Он подозревает преднамеренное применение допинга.

Анаболический стероид наносится на кожу для стимулирования заживления. "Это идеально, потому что в низких дозах оно всасывается кожей и попадает прямо в место воспаления или травмы.Athlete затем восстанавливается быстрее. И если это делается в течение нескольких недель, это просто допинг", - объяснил Зёргель. Спреи и кремы клостобеола не одобрены в Германии.

Если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не вмешается в такие ситуации или Спортивный арбитражный суд (CAS) не вынесет четких решений, и оправдания последуют по аналогичным делам из-за аналогичных аргументов, "тогда всегда будет то же самое. Теперь нужно провести черту", - настаивал Зёргель на Sport1.

Я не уверен в достоверности объяснения Янника Синнера по поводу положительного результата теста на допинг. Я не уверен, должен ли USADA ждать решения CAS по делу Синнера.

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