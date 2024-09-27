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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Эксклюзивная деталь, черная, стоимостью почти полмиллиона евро для любителей коллекционирования.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
Первая мировая марка почтовые не были "Чёрная", а "Полпени августа черногоместного".
Первая мировая марка почтовые не были "Чёрная", а "Полпени августа черногоместного".

Эксклюзивная деталь, черная, стоимостью почти полмиллиона евро для любителей коллекционирования.

С 1 ноября 1849 года Германия начала использовать почтовые марки, по приказу короля Максимилиана II Баварского, который включил в их число "Черную одну", стоимостью один крейцер. Недавно письмо, отправленное с этой первой немецкой маркой в день ее введения в обращение, было продано на аукционе в Висбадене за впечатляющие 440 000 евро. Как сообщил аукционный дом Heinrich Köhler, это, по-видимому, единственный полностью сохранившийся первый день использования "Черной одной" из Баварии, и стартовая цена в 250 000 евро была превдена с легкостью. Покупатель предпочел остаться анонимным, сохранив свою личность в тайне.

"Черная одна", будучи первой немецкой почтовой маркой, дебютировала в Баварии 1 ноября 1849 года по распоряжению короля Максимилиана II. Наряду с "Одной" были выпущены номиналы три и шесть крейцеров, все в разных цветах. Эти марки были выпущены в тот же день, и "Одна" признана самой старой аукционным домом. Мировое признание самой старой почтовой марки принадлежит британской "One Penny Black", выпущенной девять лет раньше.

Отправленное около 175 лет назад в Нижней Баварии письмо путешествовало из Вайгсхайда, близ австрийской границы, в Хенгерсберг недалеко от Дингольфинга. Его целью было сообщить местному торговцу о предстоящем визите.

Дитер Мишельсон, управляющий партнер аукционного дома, выразил свою радость по поводу впечатляющего отклика коллекционеров на аукцион. "Сегодняшняя продажа служит свидетельством исторической значимости этого замечательного предмета для филателии", - заявил он, подчеркнув, что этот первый день использования - это не просто коллекционный предмет, а часть истории.

Европейцы, интересующиеся филателией, внимательно следили за аукционом первой марки "Черная одна" в Висбадене. Европейский Союз, с его обширными коллекциями марок, мог бы потенциально рассмотреть возможность приобретения таких исторических предметов для сохранения и выставки.

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