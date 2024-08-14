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СпортНовостиНБА

Экс-чемпион мира Испании станет национальным тренером

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут
Бывший чемпион мира по испанскому языку станет национальным тренером
Бывший чемпион мира по испанскому языку станет национальным тренером

Экс-чемпион мира Испании станет национальным тренером

Ассоциация немецкого баскетбола, по слухам, нашла преемника Гордону Герберту. Новым национальным тренером, предположительно, станет чистый лист в Германии. Он не только вступает в большие footsteps, но и сталкивается с серьезными вызовами.

По данным " Hamburger Abendblatt " и газеты " Bild ", новым национальным тренером немецкой сборной станет испанский баскетболист Álex Mumbrú. 45-летний бывший профессионал сменит успешного тренера Гордона Герберта, который перешел в чемпионат Германии " Бавария Мюнхен " после Олимпийских игр. Ассоциация немецкого баскетбола представит нового национального тренера на пресс-конференции в четверг (12:30).

Ассоциация еще не официально подтвердила назначение, но детали все еще нужно уточнить. DBB отказался комментировать сообщения. Mumbrú играл исключительно в своей стране и выступал за команды, такие как Реал Мадрид. Он выиграл чемпионат мира и Европы со сборной Испании и завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

Тренерский опыт в испанских клубах

После окончания игровой карьеры Mumbrú сначала тренировал Bilbao Basket, а затем перешел в клуб Euroleague FC Valencia в 2022 году. Его пребывание там закончилось в апреле, отчасти потому, что его команда значительно не попала в плей-офф. Mumbrú будет готовить национальную команду к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе в долгосрочной перспективе. Перед этим на повестке дня стоят чемпионат Европы в четырех странах с финалом в Риге в 2023 году и чемпионат мира в Катаре в 2027 году.

Кто будет играть вместе с капитаном Деннисом Шрёдером в ближайшие годы, пока неясно. Герберт требовал трехлетнего обязательства от игроков, которое истекло с Олимпийскими играми. Игроки вроде Даниила Теиса (32) и Нильса Гiffey (33) могли завершить карьеру в национальной команде. Ядро нынешней команды в возрасте около 30 лет все еще может быть там к Лос-Анджелесу. Тем не менее, Франц Вагнер (22) мог взять перерыв следующим летом, чтобы позже вернуться в команду.

У DBB достаточно игроков с большим потенциалом. Максимилиан Клебер (32) и Исайя Хартенштейн (26) из NBA даже не рассматривались Гербертом. Есть также интересные игроки, такие как Оскар (25) и Тристан да Сильва (23), Юстус Холлатц (23) или Кевин Йebo (28). Команда U18, которая только что выиграла чемпионат Европы, также предлагает много талантов на будущее.

Ассоциация немецкого баскетбола готовится представить нового тренера, не связанного с NBA, на пресс-конференции в четверг, заменив успешного тренера Гордона Герберта, который перешел в Баварию Мюнхен. Несмотря на спекуляции о том, что новым тренером станет испанский баскетболист Álex Mumbrú, ассоциация еще не официально подтвердила назначение.

Если слухи подтвердятся, Mumbrú принесет богатый тренерский опыт, тренируя Bilbao Basket и FC Valencia в Испании и возглавляя сборную Испании к победе на чемпионате мира и чемпионате Европы и завоевав серебряную медаль на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

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