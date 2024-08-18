- Экополитик призывает к срочным действиям после выборов в Тюрингии

Мадлен Хенфлинг, потенциальный лидер фракции "Зелёные" в Тюрингии, ожидает, что партия "Альтернатива для Германии" (АфД) попытается сорвать процесс формирования правительства после выборов в ландтаг. При серьезных беспорядках Хенфлинг считает, что АфД может воспользоваться ситуацией, чтобы оттеснить конкурентов, проникнуть в критические процессы принятия решений и в конечном итоге добиться прямого голосования за пост премьер-министра. По ее мнению, АфД может стремиться к проведению прямого голосования за пост премьер-министра как можно скорее.

Согласно конституции Тюрингии, в течение 30 дней после выборов должен быть сформирован новый ландтаг. Хенфлинг подчеркивает важность этого срока как критического периода.

После образования нового ландтага возможно прямое голосование за пост премьер-министра. В третьем туре голосования победителем становится кандидат, набравший наибольшее количество голосов, без необходимости абсолютного большинства.

Существуют опасения, что лидер АфД в Тюрингии, Björn Höcke, может выставить свою кандидатуру, если партия станет доминирующей на выборах. Согласно опросам, экстремистски маркированная АфД лидирует в опросах уже несколько месяцев.

Георг Майер, кандидат от СДПГ, также разделяет опасения по поводу возможных сложностей при формировании правительства. Майер считает, что АфД может спровоцировать беспорядки, требуя проведения прямого голосования за пост премьер-министра или подобных мер, чтобы сорвать переговоры о коалиции. Он подчеркивает, что это их стратегия для подрыва демократии изнутри.

Войт устанавливает условия для выдвижения кандидатуры

Марио Войт, потенциальный кандидат от ХДС на пост премьер-министра в Эрфурте, заявил в интервью "taz", что будет бороться за пост премьер-министра только в том случае, если Тюрингия и ее демократические институты будут защищены. Войт пообещал отказаться от сотрудничества с АфД и назвал Хёкке угрозой для нации.

Когда его спросили, повторится ли история, как это было 5 февраля 2020 года, когда политик FDP Томас Кеммерих был избран главой правительства с помощью голосов АфД, Войт сказал, что они извлекли уроки из этого опыта.

Опросы показывают, что АфД находится между 28-30%, а ХДС Войта застряла на 21-23%. За ними следует BSW Вогенкнехт с 19-21%. Это может превратиться в гонку за второе место и пост премьер-министра, так как ни одна другая партия не хочет формировать коалицию с АфД.

Хенфлинг также выразила опасения по поводу требований от партии BSW Вогенкнехта о новом подходе к АфД. Ее беспокоит потенциальный альянс между BSW и АфД из-за совпадающих позиций в определенных областях программ. Кроме того, есть опасность, что члены BSW могут оказаться переиграны в политической арене из-за своего отсутствия опыта.

Возможное согласие с законопроектами АфД

Верхний кандидат BSW Катарина Вольф вызвала споры, заявив во время теледебатов, что ее партия может поддержать законопроекты АфД, если они будут сочтены приемлемыми. Позже основатель партии Сахра Вогенкнехт оспорила эту стратегию, заявив, что она не смогла остановить АфД.

Майер считает BSW альтернативой АфД, но в сущности ведет себя как поставщик коалиции. Он остается скептиком в отношении BSW, выражая опасения по поводу их содержания и персонала. Он подтверждает, что СДПГ не будет участвовать в правительстве, которое зависит от различных большинств, включая АфД.

В свете возможного хаоса после выборов в ландтаг Мадлен Хенфлинг предупреждает, что АфД может попытаться сорвать процесс формирования правительства и добиться проведения выборов премьер-министра, чтобы занять место в критически важных процессах принятия решений. После образования нового ландтага возможно прямое голосование за пост премьер-министра, при котором победителем становится кандидат, набравший наибольшее количество голосов в третьем туре без необходимости абсолютного большинства.

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