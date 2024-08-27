- Экономика Германии сокращается - оптимизм потребителей ослабевает

Следуя за незначительным сокращением в весне, экономика Германии находится под угрозой возвращения к рецессии. Во втором квартале валовой внутренний продукт (ВВП) уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, согласно данным Федерального статистического управления, что совпадает с предыдущей оценкой от июля. Это выступление Германии было слабее, чем у многих других европейских стран. Экономисты ожидают минимального улучшения в ближайшее время.

Министр финансов Германии Оlaf Scholz (СДПГ) прокомментировал эти цифры, заявив: "Текущие цифры подчеркивают стагнацию немецкой экономики". Данная ситуация подчеркивает необходимость стратегии роста федерального правительства. Коалиция "трафик свет" пообещала 49 инициатив для стимулирования экономики, но пока их реализация оставляет желать лучшего.

Несмотря на замедление экономики, правительство Германии сообщило об увеличении налоговых доходов и slight reduction в дефиците в первой половине года, как отмечают статистики. С показателем дефицита бюджета в 1,8% Германия комфортно придерживается правил бюджета ЕС, несмотря на продолжающиеся споры о федеральном бюджете и правиле дефицита.

Причиной сокращения экономики во втором квартале стали снижение инвестиций в оборудование, в основном машины, устройства и автомобили. Эти инвестиции сократились на 4,1% по сравнению с предыдущим кварталом, что больше, чем инвестиции в строительство (снижение на 2,0%).

Как отметила президент Федерального статистического управления Рут Брант, "После небольшого роста в предыдущем квартале немецкая экономика снова охладилась весной". В первом квартале ВВП вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Экспорт товаров и услуг весной был на 0,2% ниже, чем в первом квартале, что отрицательно сказалось на немецкой промышленности.

Государственный банк развития KfW прогнозирует легкое восстановление экономики в третьем квартале. "Немецкая экономика будет постепенно восстанавливаться в ближайшие кварталы, но существенный положительный годовой рост ожидается только к 2025 году", - сказала главный экономист Фритци Кёлер-Гейб. Она назвала сильные реальные приросты заработной платы основным фактором, стимулирующим потребительскую способность.

Однако потребительские расходы все еще не начали расти - многие экономят деньги в ответ на инфляцию. Во втором квартале частное потребление снизилось на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, согласно данным Федерального статистического управления. Consumer sentiment также ухудшился в августе, согласно последнему исследованию потребительского климата институтов GfK и NIM из Нюрнберга.

Ожидания потребителей в отношении доходов и экономики снизились, в то время как их показатель сбережений увеличился. "Похоже, что энтузиазм, вызванный чемпионатом Европы по футболу в Германии, был лишь кратковременным всплеском и вскоре утих после окончания турнира", - сказал эксперт по потребителям NIM Рольф Бюркл.

Германия снова сталкивается с угрозой рецессии в результате спада во втором квартале. Если ВВП сократится в двух последовательных кварталах, экономисты называют это технической рецессией. Выступление экономики уже немного снизилось в 2023 году. В последнее время настроение в немецкой экономике ухудшилось: индекс делового климата Ifo упал в августе в третий месяц подряд.

Бундесбанк прогнозирует задержку в восстановлении экономики. Он ожидает экономический спад, но не продолжительное и повсеместное снижение экономической активности. В июне Бундесбанк прогнозировал рост на 0,3% на этот год.

Хорошие новости для публичных финансов

Публичные финансы демонстрируют более благоприятный прогноз, чем экономика. Дефицит государственного бюджета Германии немного снизился. Согласно предварительным расчетам Федерального статистического управления, расходы превысили доходы на 38,1 миллиарда евро в первой половине года. Отмена энергетических ценовых ограничений к концу 2023 года помогла сдержать рост государственных расходов. Одновременно государственные налоговые доходы выросли на 3,6% по сравнению с предыдущим годом.

Федеральное правительство имело самую большую долю государственного дефицита в размере 24,6 миллиарда евро, но финансовый разрыв там значительно сократился на 17,9 миллиарда евро. В то же время дефицит земель и муниципалитетов резко увеличился. Социальное обеспечение показало финансовый профицит в размере 0,2 миллиарда евро, намного меньше, чем в previous year (9,6 миллиарда евро).

Измеренный по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП), показатель дефицита бюджета для первой половины года составил 1,8%. Это значительно меньше, чем позволяют правила ЕС по бюджетному дефициту и публичному долгу, которые specify, что дефицит бюджета не должен превышать 3% ВВП. Однако эти цифры представляют собой только первую половину года и не могут быть экстраполированы на весь год из-за значительных колебаний доходов и расходов в течение года.

Спор о правиле дефицита

Правила ЕС для бюджетных дефицитов и публичного долга направлены на продвижение ответственного бюджетного управления. Эти правила контролируются Еврокомиссией, которая инициировала процедуры против стран, таких как Франция и Италия, за избыточные дефициты.

Германия выделяется на фоне этих стран, с министром финансов Линднером, использующим это сравнение как мотивацию для соблюдения правила дефицита во время переговоров о федеральном бюджете. Он утверждает, что если Германия также нарушит европейские правила, это будет стимулировать другие европейские страны к накоплению не sostenible уровней долга.

Вместо позиции Линднера коалиционные партнеры СДПГ и Зеленые хотят использовать каждую возможность займа в бюджете 2025 года. Они даже предлагают объявить чрезвычайное положение из-за конфликта в Украине. После предстоящих федеральных выборов СДПГ и Зеленые выступают за реформу правила дефицита.

Так называемые "эксперты" считают немецкое правило дефицита чрезмерно строгим. Если оно сохранится, доля государственного долга Германии в ВВП может чрезмерно снизиться в последующие десятилетия, опустившись ниже маастрихтского порога 60%. Германия могла бы тогда накопить чрезмерно большие запасы, которые могли бы быть лучше использованы.

Финансовый сектор может выразить озабоченность потенциальным воздействием спада экономики Германии на бизнес и инвестиции. В связи с сокращением инвестиций в оборудование и снижением частного потребления экономисты этого сектора могут оценить риски и скорректировать свои стратегии соответственно.

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